नीतीश के बाद निशांत ही जेडीयू के भविष्य हैं; एक सुर में बोले संजय, विजय, अशोक, लेशी, मदन

जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगभग सभी बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार के बेटे और सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जदयू के भविष्य हैं।

After Nitish Nishant future of JDU: नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिवत बन गए हैं। रविवार को पटना में पार्टी मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस पर फाइनल मुहर लगा दी गई। एक सवाल का जवाब भी मिल गया है कि नीतीश के बाद कौन। बैठक में लगभग सभी बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार के बेटे और सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जदयू के भविष्य हैं। अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, लेशी सिंह, मदन सहनी समेत कई नेताओं ने निशांत कुमार की लीडरशीप पर ऐतबार जताया। कहा गया कि निशांत कुमार के नेतृत्व में जदयू और मजबूत होगा क्योंकि, बहुत कम समय में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। अगले तीन-चार दशकों तक वह पार्टी को सशक्त नेतृत्व देंगे।

जदयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की रविवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की नेतृत्व क्षमता को सराहा गया। सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें जदयू का भविष्य बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में दल के नेता काम करेंगे। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वह अब पार्टी संगठन को अधिक समय देंगे। बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उमेश सिंह कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर मुहर लगाई गई।

तीस-चालीस सालों तक मजबूत नेतृत्व मिलेगा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार में पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता है। इसलिए उन्हें और अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वे अगले 30-40 सालों तक पार्टी को मजबूत नेतृत्व देंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने भी इस पर सहमति जतायी। वहीं, निशांत ने भी कहा कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ी है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की।

लेशी सिंह, मदन सहनी क्या बोले? मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि निशांत कुमार हमारी पार्टी के भविष्य हैं। उनकी भूमिका अब बड़ी होने जा रही है। वे सक्रिय हो गए हैं। उनमें नीतीश कुमार का औरा साफ दिख रहा है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि निशांत कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक में निशांत कुमार ने काफी सक्रियता दिखाई जिससे कार्यकर्ता काफी खुश हैं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का काफी विकास हुआ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में पेश राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय लिया और सत्ता सहयोगी दल भाजपा को सौंप दी। इतने सहज ढंग से सत्ता हस्तांतरण भारत के राजनीतिक इतिहास की अद्वितीय घटना है। उनका पद त्याग गठबंधन की राजनीति का अनूठा उदाहरण है, जो देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार में हुए अभूतपूर्व विकास को और आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन और सहयोग आगे भी नितांत आवश्यक है। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके परामर्श और अनुभव का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। राष्ट्रीय परिषद ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का भी स्वागत किया। प्रस्ताव चंदेश्वर चन्द्रवंशी और आफाक अहमद ने पेश किया।

राष्ट्रीय परिषद ने चार प्रस्ताव पारित किये 1. नीतीश कुमार का पद त्याग गठबंधन की राजनीति का अनूठा उदाहरण, सत्ता हस्तांतरण राजनीतिक इतिहास की अद्वितीय घटना।

2. नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प।

3. जरूरत हुई तो पार्टी के संविधान में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया।

4. पार्टी की चल-अचल संपत्ति को लेकर एक ट्रस्ट का गठन होगा।