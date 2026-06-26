निशांत के स्वास्थ्य विभाग ने डमी पेशेंट एनपी सिंह के क्लिनिक भेजे, पूर्व पीएमसीएच प्रिंसिपल की हाईलेवल कमिटी से जांच
पीएमसीएच पटना के प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉ. एनपी सिंह के सभी आरोपों को बिहार स्वास्थ्य विभाग ने खारिज कर दिया है। इस मामले की जांच अब हाईलेवल कमिटी से कराई जाएगी। विभाग ने कहा कि निशांत कुमार के कार्यक्रम से दूर वह अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कार्यक्रम से गायब रहे पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. एनपी सिंह को पद से हटाए जाने के बाद सियासी पारा गर्माया हुआ है। एनपी सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगाए। हालांकि, विभाग ने देर शाम बयान जारी कर उनके सभी आरोपों और दावों को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस मामले में हाईलेवल कमिटी गठित की जाएगी और डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ एनपी सिंह का पक्ष लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसा करने वाले दोषियों को चिह्नित कर प्रक्रिया के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी। डॉ. एनपी सिंह के दावों को खारिज करते हुए विभाग की ओर से कहा गया कि अपने कार्यों के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग के साथ ही बिना सूचना के अनुपस्थित रहते पाए जाने पर उन्हें प्रिंसिपल पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। साथ ही उनका बेतिया जीएमसीएच में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर के पद पर ट्रांसफर भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। विभाग ने कहा कि यह दंड की श्रेणी में नहीं आता है।
निशांत के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करना था
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 23 जून को पीएमसीएच में मंत्री निशांत कुमार के कार्यक्रम में डॉ. एनपी सिंह अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इस कार्यक्रम की सूचना उन्हें एक दिन पहले ही पीएमसीएच के अधीक्षक ने फोन पर दे दी थी। अधीक्षक ने उन्हें मंत्री के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने को कहा था, इस पर एनपी सिंह ने सहमति भी जताई थी।
खराब स्वास्थ्य के बारे में सूचना पहले नहीं दी गई
राज्य सरकार ने डॉ. एनपी सिंह के उस दावे को भी खारिज किया है, जिसमें उनके बेटे के द्वारा व्हाट्सऐप के माध्यम से उनकी तबीयत खराब होने की पूर्व सूचना विभागीय अधिकारियों को दी जाने की बात कही गई। विभाग का कहना है कि निशांत कुमार का कार्यक्रम खत्म होने के घंटों बाद डॉ. सिंह ने अपने जलने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। तब तक उनके अनुपस्थित होने की खबर मीडिया के जरिए चर्चा में आ गई थी, जिसके बाद बचाव के रूप में उन्होंने व्हाट्सऐप मैसेज किए थे।
प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए एनपी सिंह, स्वास्थ्य विभाग ने भेजे डमी पेशेंट
23 जून को मंत्री के कार्यक्रम से दूर रहे पीएमसीएच के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. एनपी सिंह के क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने डमी पेशेंट भेजे थे। उनकी जांच विभाग स्तर और जिला पदाधिकारी के स्तर से कराई गई। जांच में पाया गया कि एनपी सिंह के क्लिनिक के बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी थी।
विभाग के अनुसार, क्लिनिक से निकलने वाले मरीजों ने बताया कि उन्होंने कुछ देर पहले ही डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह से इलाज कराया है। क्लिनिक के अंदर मौजूद कंपाउंडर ने बताया कि डॉ. सिंह शाम में 7 बजे से मरीजों को देखते हैं। अगर कल दिखाना है तो सुबह 9 से 10, दोपहर में 2 से 3 और शाम में 7 से 9 बजे तक मिलेंगे। विभाग का कहना है कि इससे स्पष्ट है वह कार्यालय समय में निजी क्लिनिक पर मरीजों को देखा करते हैं।
डॉक्टर ने पीसी में क्या कहा?
दरअसल, राज्य सरकार ने एनपी सिंह का ट्रांसफर पीएमसीएच से बेतिया जीएमसीएच कर दिया है। इससे नाराज होकर उन्होंने शुक्रवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी कारण बताओ नोटिस भेजे, यह कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से एक दिन पहले रात में वह जल गए थे। उन्होंने अपने पेट पर पट्टी लगी हुई भी मीडिया को दिखाई।
डॉ. एनपी सिंह ने दावा किया कि उनके परिवार ने बर्न इंजरी की सूचना उच्च अधिकारियों को व्हॉट्सएप पर दे दी थी। इसके बावजूद उनके गायब होने की बात कह कर उन्हें पद से हटा दिया गया। एनपी सिंह ने इस्तीफा देने की धमकी भी विभाग को दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह अपनी बात रखने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से भड़का विभाग
डॉ. एनपी सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने आरोप लगाने से स्वास्थ्य विभाग भड़क गया है। विभाग ने कहा कि उन्होंने अपनी अनाधिकृत उपस्थिति के बारे में विभाग के सामने कोई पक्ष रखे बिना ही सीधे पीसी कर दी गई। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के विपरीत है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।