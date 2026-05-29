निशांत, दीपक कन्फर्म; बाकी 8 MLC कैंडिडेट पर सस्पेंस; दिल्ली से लौटते ही नीतीश से मिले सम्राट
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौटते ही जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई। सम्राट सरकार में मंत्री निशांत एवं दीपक प्रकाश का एमएलसी कैंडिडेट बनना तय माना जा रहा है।
विधानबिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को दिल्ली से लौटते ही जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। सम्राट शुक्रवार दोपहर को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना आते ही वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर गए। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर बातचीत हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी बिहार विधान परिषद चुनाव के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है।
बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर चुनाव एवं उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। एनडीए सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। इनमें से नीतीश के बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एवं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के कैंडिडेट बनाए जाना लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। एनडीए में बाकी 8 प्रत्याशियों पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है।
नीतीश और सम्राट दोनों ने मुलाकात की तस्वीरें अपने-अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की हैं। हालांकि, दोनों नेताओं ने इसे महज शिष्टाचार मुलाकात बताया है।
दिल्ली में नेताओं से मिले सम्राट
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दो दिवसीय राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर गए थे। दिल्ली में गुरुवार को उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी।
शाम में उन्होंने बिहार के केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी चर्चा की। साथ ही, बिहार कैडर के आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों की बैठक ली थी। शुक्रवार को सुबह सम्राट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद, वे पटना के लिए रवाना हो गए।
जून में 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव
बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं। 1 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 जून को मतदान होगा। जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ये सभी विधानसभा कोटे की सीटें हैं। वहीं, एक सीट पर उपचुनाव होना है, जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई थी।
निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का एमएलसी प्रत्याशी बनना तय
सम्राट सरकार में मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए से एमएलसी कैंडिडेट बनना लगभग तय माना जा रहा है। निशांत जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। वहीं, दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए भाजपा अपने समर्थन से एक सीट दे सकती है। रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने इस संबंध में पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात भी की थी।
वहीं, बाकी की 8 सीटों पर एनडीए से प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा है कि भाजपा में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वहीं, जेडीयू में भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से भी एक प्रत्याशी उतारे जाने की चर्चा है।
विधानसभा में संख्याबल के अनुसार 10 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के महागठबंधन को एक सीट पर जीत मिल सकती है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।