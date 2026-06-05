कल मीडिया से दूरी, आज खुलकर बात; मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग से 6 मौत पर क्या बोले निशांत?

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की। कहा है कि घटना के कारणों की जांच कराई जा रही है। इसके दोषिओं को बख्शा नहीं जाएगा।

Nishant Kumar News: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने से 6 मरीजों की मौत मामले में दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि फिर से मुजफ्फरपुर जैसी त्रासदि देखने को नहीं मिले। उन्होंने इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिजनों को ढाढस बंधाया। गुरुवार को इसी हादसे पर पत्रकारों ने सवाल किया तो निशांत ने मीडिया से दूरी बना ली। उनके साथ निकल रहे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सवालों को टाल दिया। मामला तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने पटना के एक अस्पताल में भर्ती घायल से मुलाकात की। शुक्रवार को उन्होंने मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अगलगी कांड पर खुलकर बात की।

निशांत कुमार ने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की। कहा कि घटना के कारणों की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तिरहुत कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह के आदेश पर प्रसाद हॉस्पिटल के मालिक और प्रबंधन पर ब्रम्हपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इसकी जांच के लिए पांच अधिकारियों की कमेटी का गठन कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने मुजफ्फरपुर के डीएम और सिविल सर्जन से घटना के कारण और अस्पताल की लापरवाही पर रिपोर्ट तलब किया है।

निशांत कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना काफी दुखद है। ईश्वर प्रभावित परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। इस घटना की जांच कराई जा रही है। मुजफ्फरपुर के डीएम और सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 14 लोगों का मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में और तीन का पटना में इलाज चल रहा है। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जा रही है। जहां जो कमी होगी उसे ठीक कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग क्यों और कैसे लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। डीएम और सिविल सर्जन से रिपोर्ट की मांग की गयी है। इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निशांत ने कहा कि मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख के मुआवजे का चेक दे दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस घटना को लेकर काफी सक्रिय और संवेदनशील है।