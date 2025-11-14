Hindustan Hindi News
Nirmali Assembly Seat Result 2025
Nirmali Result LIVE: निर्मली चुनाव नतीजा; अनिरुद्ध प्रसाद यादव या बैद्यनाथ मेहता कौन जीतेगा?

संक्षेप: Nirmali Assembly Seat Result LIVE 2025: सुपौल जिले की निर्मली विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहां जदयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव और राजद के बैद्यनाथ मेहता के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि जन सुराज पार्टी से रामप्रवेश कुमार यादव मैदान में हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 06:06 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुपौल
Nirmali Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुपौल जिले की निर्मली सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर सीधी टक्कर जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव की आरजेडी के बैद्यनाथ मेहता से है। पिछले चुनाव में अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने 43 हजार से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। अनिरुद्ध पिछले तीन बार से विधायक हैं। उनकी जीत का सिलसिला रोकने के लिए महागठबंधन ने बैद्यनाथ मेहता को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पहली बार बिहार चुनाव में ताल ठोंक रही प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने रामप्रवेश कुमार यादव को टिकट दिया है।

साल 1951 में इस सीट पर पहली बार वोटिंग हुई थी। तब कांग्रेस के कामता प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की थी। इसके बाद कई सालों तक यह सीट अस्तित्व में ही नहीं रही। हालांकि परिसीमन के बाद इसकी पुरानी स्थिति बहाल कर दी गई। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइडेट ने अनिरुद्ध प्रसाद यादव पर भरोसा दिखाते हुए मैदान में उतारा था। उनकी जीत का सिलसिला 2015 और 2020 में भी बरकार रहा।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद भले ही पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न हुई हो, ईवीएम से प्राप्त वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 14 टेबलों पर ईवीएम खोली जाएंगी, यानी एक राउंड में 14 मशीनों के वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक, शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है।

