फर्जी सर्टिफिकेट से शिक्षक बने निरंजन, मौत के 5 साल बाद FIR; बिहार में गजब कारनामा

बांका जिले में निगरानी टीम ने एक मृत शिक्षक पर एफआईआर दर्ज करा दी। शिक्षक की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अब जाकर उन पर केस दर्ज कराया गया। इस वाकये से घर वाले भी हैरान हैं।

बिहार में एक मृत शिक्षक पर एफआईआर का अजब-गजब मामला सामने आया है। बांका जिले के शंभूगंज में फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में शिक्षक निरंजन कुमार पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने केस दर्ज करा दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षक की 5 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। टीचर के परिजन भी इस बात से हैरान हैं।

शिक्षक के परिजन का कहना है कि उन्होंने प्रखंड बीआरसी से लेकर शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय तक मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेज दी थी। इसके बावजूद गुरुवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मृत शिक्षक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। मिर्जापुर पंचायत के सोंडीहगांव निवासी निरंजन कुमार कई वर्षों तक प्राथमिक विद्यालय मेहरपुर में पदस्थापित थे।

शिक्षा विभाग की सर्टिफिकेट जांच में निरंजन बचते रहे, लेकिन जब इस जांच की कमान निगरानी टीम ने संभाली तो निरंजन के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जालसाजी पाई गई। इसी दौरान साल 2020 में कोरोना काल के दौरान टीचर निरंजन कुमार की मौत हो गई थी। मृतक पर केस होने से शिक्षा विभाग से लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक लापरवाही सामने आई है।