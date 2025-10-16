कभी गार्ड थे नीरज, आज 400 करोड़ की कंपनी, 2000 स्टाफ; प्रशांत किशोर ने शिवहर से लड़ाया

संक्षेप: Bihar Election 2025: कभी दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड रहे नीरज सिंह आज 400 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। जन सुराज पार्टी ने उन्हें बिहार की शिवहर सीट से उम्मीदवार बनाया है।

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में इस बार एक ऐसी कहानी मैदान में उतर रही है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिंह जो कभी दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे आज 400 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हैं। इस बार नीरज प्रशांत किशोर की पार्टी के टिकट पर शिवहर सीट से चुनाव लड़ेंगे।

पहले पेट्रोल बेचा फिर बने गार्ड शिवहर जिले के मथुरापुर गांव में जन्मे नीरज सिंह की जिंदगी बेहद साधारण रही। सिर्फ 13 साल की उम्र में दसवीं पास करने के बाद उन्होंने घर की आर्थिक मदद के लिए नौकरी की तलाश शुरू की मगर नाबालिग होने की वजह से कोई रखने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने गांव में पेट्रोल-डीजल बेचने का काम शुरू किया। कुछ साल बाद वे दिल्ली गए और वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। इसके बाद पुणे जाकर एक निजी कंपनी में ऑफिस अटेंडेंट बने।

मेहनत से मिला मुकाम अब 400 करोड़ की कंपनी पुणे की उस नौकरी से नीरज ने धीरे-धीरे ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल तक का सफर तय किया। फिर 2010 में उन्होंने उषा इंडस्ट्रीज के नाम से अपना कारोबार शुरू किया जो ईंट, बिल्डिंग ब्लॉक, टाइल्स और अन्य निर्माण सामग्री बनाती है। धीरे-धीरे उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन तक कारोबार फैलाया और हाल ही में एक पेट्रोल पंप भी शुरू किया। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा है और करीब 2000 लोग उनके यहां काम करते हैं।

साइकिल तक नहीं थी अब लग्जरी कारों का काफिला कभी अपने गांव में साइकिल उधार लेकर काम चलाने वाले नीरज सिंह आज रेंज रोवर और आधी दर्जन लग्जरी कारों के मालिक हैं। उनके पास कानून की डिग्री है, वो अपने दो बेटों, पत्नी और माता-पिता के साथ रहते हैं। नीरज सिंह के समर्थक बताते हैं कि वे गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों का खर्च उठाते हैं, मुफ्त हेल्थ कैंप और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा कार्यक्रम भी करवाते हैं।