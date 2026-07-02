TRE-3 में बहाल टीचर के लिए बुरी खबर, इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार; शिक्षा विभाग ने बताई वजह

बिहार में 8 माह के डीईएलएड की योग्यता वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। इस योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। उनकी सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं।

बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति (टीआरई-थ्री) में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के 18 माह के डीईएलएड की योग्यता वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। इस योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। उनकी सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित आदेश राज्य के सभी जिलों के डीईओ को दिये गये हैं। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के हस्ताक्षर से 22 जून को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी हुआ है।

इस आदेश में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या - 22/2024 (टीआरई-थ्री) की कंडिका-2बी (फोर) में उल्लेख है कि सात दिसंबर, 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीईएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन संख्या- 22/2024 (टीआरई-थ्री) के तहत नियुक्त एनआईओएस से 18 माह का डीईएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को भी दी गयी है।

शिक्षकों की परेशानी बढ़ी शिक्षा विभाग के इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। विभाग का चक्कर काट रहे शिक्षकों का कहना है कि नौकरी से निकाले जाने पर उनके समक्ष भूखमरी के साथ समाज में बेइज्जती का खतरा है। जब विज्ञापन में भर्ती की शर्त यही थी तो उन्हें तब क्यों बहाल किया गया। जिन कर्मियों और आधिकारियों ने उनकी ओर से प्रस्तूत योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दी और वेतन का लाभ दिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।