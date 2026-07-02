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TRE-3 में बहाल टीचर के लिए बुरी खबर, इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार; शिक्षा विभाग ने बताई वजह

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान
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बिहार में 8 माह के डीईएलएड की योग्यता वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। इस योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। उनकी सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं।

TRE-3 में बहाल टीचर के लिए बुरी खबर, इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार; शिक्षा विभाग ने बताई वजह

बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति (टीआरई-थ्री) में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के 18 माह के डीईएलएड की योग्यता वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। इस योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। उनकी सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित आदेश राज्य के सभी जिलों के डीईओ को दिये गये हैं। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के हस्ताक्षर से 22 जून को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी हुआ है।

इस आदेश में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या - 22/2024 (टीआरई-थ्री) की कंडिका-2बी (फोर) में उल्लेख है कि सात दिसंबर, 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीईएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन संख्या- 22/2024 (टीआरई-थ्री) के तहत नियुक्त एनआईओएस से 18 माह का डीईएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को भी दी गयी है।

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शिक्षकों की परेशानी बढ़ी

शिक्षा विभाग के इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। विभाग का चक्कर काट रहे शिक्षकों का कहना है कि नौकरी से निकाले जाने पर उनके समक्ष भूखमरी के साथ समाज में बेइज्जती का खतरा है। जब विज्ञापन में भर्ती की शर्त यही थी तो उन्हें तब क्यों बहाल किया गया। जिन कर्मियों और आधिकारियों ने उनकी ओर से प्रस्तूत योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दी और वेतन का लाभ दिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।

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इस मामले में शिक्षक नेताओं ने कहा है कि एक तरफ सरकार राज्य में नौकरी और रोजगार देने की बात कर रही है तो दूसरी ओर लगी नौकरी से बाहर करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। यह सरकार की दोहरी नीति है जिसे शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अपनी 18 माह वाली डीएलएड सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल कर ली उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भारी आघात पहुंचेगा। सरकार को पहले वह कोर्स बंद करना चाहिए जिसके आधार पर लगी नौकरी ली जा रही है। बड़ी संख्या में शिक्षक एस्पिरेंट्स ने एनआईओएस से डीएलएड किया है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मियों ने तब उन्हें अयोग्य कर दिया होता तो आज यह समस्या नहीं आती। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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