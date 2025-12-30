Hindustan Hindi News
मां ने पैसे नहीं दिये तो 19 साल के इकलौते बेटे ने दी जान, परिवार में कोहराम

संक्षेप:

घटना को लेकर बताया गया कि पैसे मांगने पर मां ने मना कर दिया और आदित्य को डांट दिया। उसके बाद वह नाराज होकर अपने कमरे में चला गया और अंदर से उसे बंद कर लिया। मां ने सोचा कि वह आराम कर रहा होगा। कई घंटे तक वह बाहर नहीं निकला तो मां को संदेह हुआ।

Dec 30, 2025 10:02 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
बिहार में जब एक मां ने अपने बेटे को पैसे नहीं दिए तो उसने अपनी जान दे दी। भागलपुर जिले में बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज में पैसे मांगने पर मां ने डांटा तो बेटे ने आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार शाम की है। 19 साल के आदित्य ने अपने घर में मफलर से फंदा बनाकर उससे लटककर जान दे दी। फंदे से उतारने के बाद आदित्य को इलाज के लिए सोमवार की शाम सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। मां ने बताया कि उनका बेटा गलत संगति में पड़ गया था और नशे की लत उसे लग गई थी।

मां की डांट के बाद कमरे में बंद हो गया था, पिता दुकान पर थे

घटना को लेकर बताया गया कि पैसे मांगने पर मां ने मना कर दिया और आदित्य को डांट दिया। उसके बाद वह नाराज होकर अपने कमरे में चला गया और अंदर से उसे बंद कर लिया। मां ने सोचा कि वह आराम कर रहा होगा। कई घंटे तक वह बाहर नहीं निकला तो मां को संदेह हुआ। दरवाजा खटखटाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला जिसके बाद आस-पास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया।

आदित्य पंखे से लटक रहा था। उसे जल्दी फंदे से उतारकर सदर अस्पताल ले जाया गया पर तबतक देर हो चुकी थी। घटना के समय युवक के पिता रॉबिन राजवंशी बरारी स्थित अपने बाइक सर्विसिंग की दुकान पर थे। परिजनों ने बताया कि आदित्य मैट्रिक में पढ़ाई छोड़ चुका था। बबरगंज थानेदार ने बताया कि घटना को लेकर किसी ने जानकारी नहीं दी है। परिजन के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात पुलिस ने कही।

