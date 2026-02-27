रमजान में लड़का-लड़की साथ खड़े दिखे तो निकाह करा देंगे, बिहार के इस कॉलेज का सर्कुलर वायरल

मधुबनी मेडिकल कॉलेज के जिस लेटर पैड पर यह फरमान जारी हुआ है उसमें नीचे कॉलेज के प्रिंसिपल का हस्ताक्षर भी नजर आ रह है। यह सर्कुलर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

Madhubani News: बिहार में एक कॉलेज का अजीबोगरीब फरमान काफी चर्चा में है। दरअसल रमजान के पाक महीने को लेकर यह फरमान जारी किया गया है। इस तुगलकी फरमान में लड़के और लड़कियों को अजीब तरह की हिदायत दी गई है। बिहार के मधुबनी मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी इस फरमान के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज के जिस लेटर पैड पर यह फरमान जारी हुआ है उसमें नीचे कॉलेज के प्रिंसिपल का हस्ताक्षर भी नजर आ रह है। यह सर्कुलर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

मधुबनी मेडिकल कॉलेज के इस वायरल सर्कुलर में कहा गया है कि रमजान के पाक महीने में लड़का-लड़की एक साथ खड़े नजर ना आए। एक साथ खड़े नजर आने पर तुरंत निकाह करा दिया जाएगा। इस सर्कुलर में लिखा गया है, ‘आपको सूचित किया जाता है कि रमजान का महीना चल रहा है ऐसे में कपल (लड़का और लड़की) के एक साथ खड़े होने पर मनाही है। अगर कोई कपल की तरह एक साथ खड़ा नजर आया तो तुरंत उनका निकाह करा दिया जाएगा। नोट: अगर कोई इस सर्कुलर का उल्लंघन करता है तो कपल अपने वलीमा के खुद जिम्मेदार होंगे।’

इस सर्कुलर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक्स पर मोहन गौड़ा ने लिखा, ‘अगर छात्रों को निकाह की धमकी देने वाला यह मधुबनी मेडिकल कॉलेज का सर्कुलर सही है तो एक कोचिंग संस्थान में यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अथॉरिटी को इसे वेरिफाई करना चाहिए औऱ इसपर तुरंत ऐक्शन लेना चाहिए।’ नीतीश झा नाम के एक अन्य यूजर ने एक्स पर लिखा, 'रमजान के दौरान लड़के और लड़कियों को एक साथ खड़े होने पर ऐक्शन लेने की बात कही जा रही है। क्या बिहार पुलिस इसपर ऐक्शन लेगी?'

बहरहाल अभी इस सर्कुलर पर कॉलेज प्रशासन या छात्रों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर इस सर्कुलर को जरूर शेयर किया जा रहा है और लोग अपनी बातों को वहां रख रहे हैं।