फर्जी आधार कार्ड रैकेट पर NIA कसेगा शिकंजा, मास्टरमाइंड एजाज का 11 राज्यों में नेटवर्क

फर्जी आधार का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है। इसलिए सिटी एसपी ने इस मामले की सूक्ष्मता से जांच का निर्देश नगर थाने की पुलिस को दिया है। यूआईडीएआई नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी जानी है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार समेत अन्य राज्यों में फर्जी तरीके से आधार कार्ड और बांग्लादेशी व अफगानी का पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह पर एनआईए का शिकंजा कसेगा। मास्टरमाइंड मो. एजाज कमर के नेटवर्क का ब्योरा एनआईए को साझा किया जाएगा।

आरा का मूल निवासी एजाज कमर चंडीगढ़ में रहता है। उसकी पत्नी विदेश में रहती है। वह देश के 11 राज्यों में विभिन्न बैंकों में संचालित आधार सेंटर में मशीन व मैनपावर सप्लाई के काम से जुड़ा था। महज 30 हजार रुपये मासिक लेकर आधार सेंटर की मशीन अवैध ढंग से संचालित आधार सेंटरों को उपलब्ध कराता था, जहां दूसरे के फिंगर प्रिंट का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों का आधार बनाने का खेल चल रहा था।

मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है। इसलिए सिटी एसपी ने इस मामले की सूक्ष्मता से जांच का निर्देश नगर थाने की पुलिस को दिया है। पूरे मामले में यूआईडीएआई नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी जानी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी को इस केस के मास्टरमाइंड का विस्तृत ब्योरा दिया जाएगा। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले का जुड़ाव राज्य के कई जिलों से है। इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है। यह टीम पूरे नेटवर्क की जांच करेगी।

छह साल से मोतीझील में चल रहा था खेल जांच में सामने आया है कि मुजफ्फरपुर के मोतीझील में वर्ष 2020 से ही यह खेल चल रहा था। हैरत की बात यह कि नगर थाना के पास ही यह काम चल रहा था पर पुलिस को कोई भनक तक नहीं लगी। मोतीझील श्यामनंदन रोड के कन्हाई कम्युनिकेशन सेंटर में कार्यरत साहिल के ईमेल का इस्तेमाल बांग्लादेशी नागरिक का पासपोर्ट मो. आफताब के नाम से बनाने में हुआ था। इसी आधार सेंटर से बंगलादेशी नागरिक का फर्जी तरीके से आधार बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल पासपोर्ट बनाने में हुआ। पुलिस अब इस फर्जी आधार सेंटर से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन और अन्य जिलों में फैले नेटवर्क को खंगाल रही है।