बिहार में प्राइवेट टीचर के ठिकानों पर NIA की रेड, कई दस्तावेज जब्त; खाते से बड़े ट्रांजेक्शन की आशंका

बिहार के पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की बड़ी कार्रवाई की गई है। मोतिहारी में एक प्राइवेट शिक्षक मनोज पाठक के ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है। शिक्षक के ठिकानों से कई बैग और दस्तावेज जब्त किए गये हैं।

Sun, 30 Nov 2025 09:18 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की बड़ी कार्रवाई की गई है। मोतिहारी में एक प्राइवेट शिक्षक मनोज पाठक के ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है। शिक्षक के ठिकानों से कई बैग और दस्तावेज जब्त किए गये हैं। एजेंसी की ओर से कोई जानाकारी नहीं दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक के खाते से बड़े लेन देन के सबूत मिलने पर एनआई यह कार्रवाई कर रही है। जांच में बड़े खुलासे की संभवना जताई जा रही है। चकिया थाना के कोयला बेलवा गांव में मनोज पाठक के घर पर छापेमारी चल रही है।

एनआईए की टीम ने सुबह करीब 4:30 बजे मनोज पाठक के घर पहुंची और मकान को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान टीम परिवार के सदस्यों से एक कमरे में पूछताछ कर रही थी। इस अभियान में चकिया थानाध्यक्ष, पिपरा थानाध्यक्ष, मेहसी थाना और जय बजरंग थाना की पुलिस भी मौजूद है।

