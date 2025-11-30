बिहार में प्राइवेट टीचर के ठिकानों पर NIA की रेड, कई दस्तावेज जब्त; खाते से बड़े ट्रांजेक्शन की आशंका

बिहार के पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की बड़ी कार्रवाई की गई है। मोतिहारी में एक प्राइवेट शिक्षक मनोज पाठक के ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है। शिक्षक के ठिकानों से कई बैग और दस्तावेज जब्त किए गये हैं। एजेंसी की ओर से कोई जानाकारी नहीं दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक के खाते से बड़े लेन देन के सबूत मिलने पर एनआई यह कार्रवाई कर रही है। जांच में बड़े खुलासे की संभवना जताई जा रही है। चकिया थाना के कोयला बेलवा गांव में मनोज पाठक के घर पर छापेमारी चल रही है।