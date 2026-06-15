बिहार में मौलाना का आतंकी संगठनों से सांठगांठ, मधुबनी में ATS ने मस्जिद से पकड़ा

Madhubani ATS Raid: गिरफ्तार मौलाना इजहार का भारत विरोधी आतंकी संगठन से सांठगांठ है। एटीएस में शामिल अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी लगातार उससे पूछताछ में जुटे हैं। नगर थाना कैंपस में गोपनीय तरीके उसे रखा गया है।

Madhubani ATS Raid: बिहार के मधुबनी जिले में आतंकवाद निरोध दस्ता (ATS) की रेड से हड़कंप मच गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता ने बीती रात शहर के भौआड़ा गोवा पोखर मोहल्ला स्थित एक मदरसा से मौलाना इजहार को किया गिरफतार किया है। एटीएस ने इजहार के पंडौल प्रखंड स्थित सरिसव पाही गांव स्थित घर में भी छापेमारी की थी। गिरफ्तार मौलाना इजहार का भारत विरोधी आतंकी संगठन से सांठगांठ है। एटीएस में शामिल अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी लगातार उससे पूछताछ में जुटे हैं। नगर थाना कैंपस में गोपनीय तरीके उसे रखा गया है। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार सोमवार दोपहर मौलाना इजहार से पूछताछ करने नगर थाना पहुंचे। हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ बताने से इंकार कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एटीएस अन्य संदिग्ध लोगों की तलाश में जिले में अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है।

ATS की टीम ने मस्जिद से मौलाना इजहार को हिरासत में भी लिया है। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई से हलचल है। स्थानीय लोगों के बीच मौलाना इजहार को हिरासत में लिए जाने की चर्चा जोरों पर है। एनआईए की यह कार्रवाई जारी है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे अभियान को गोपनीय रख रही है, स्थानीय पुलिस भी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इज़हार के पंडौल स्थित सरिसव पाही घर पर सुबह 3:45 बजे पुलिस पहुंची थी। परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी गई है।

मौलाना इजहार को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उसके आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक है। एटीएस की रेड के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हिरासत में लिए गए मौलाना इजहार से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हालांकि, अभी तक जांच एजेंसी की तरफ से इस रेड को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है।