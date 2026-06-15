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बिहार में मौलाना का आतंकी संगठनों से सांठगांठ, मधुबनी में ATS ने मस्जिद से पकड़ा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मधुबनी
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Madhubani ATS Raid: गिरफ्तार मौलाना इजहार का भारत विरोधी आतंकी संगठन से सांठगांठ है। एटीएस में शामिल अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी लगातार उससे पूछताछ में जुटे हैं। नगर थाना कैंपस में गोपनीय तरीके उसे रखा गया है।

बिहार में मौलाना का आतंकी संगठनों से सांठगांठ, मधुबनी में ATS ने मस्जिद से पकड़ा

Madhubani ATS Raid: बिहार के मधुबनी जिले में आतंकवाद निरोध दस्ता (ATS) की रेड से हड़कंप मच गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता ने बीती रात शहर के भौआड़ा गोवा पोखर मोहल्ला स्थित एक मदरसा से मौलाना इजहार को किया गिरफतार किया है। एटीएस ने इजहार के पंडौल प्रखंड स्थित सरिसव पाही गांव स्थित घर में भी छापेमारी की थी। गिरफ्तार मौलाना इजहार का भारत विरोधी आतंकी संगठन से सांठगांठ है। एटीएस में शामिल अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी लगातार उससे पूछताछ में जुटे हैं। नगर थाना कैंपस में गोपनीय तरीके उसे रखा गया है। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार सोमवार दोपहर मौलाना इजहार से पूछताछ करने नगर थाना पहुंचे। हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ बताने से इंकार कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एटीएस अन्य संदिग्ध लोगों की तलाश में जिले में अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है।

ATS की टीम ने मस्जिद से मौलाना इजहार को हिरासत में भी लिया है। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई से हलचल है। स्थानीय लोगों के बीच मौलाना इजहार को हिरासत में लिए जाने की चर्चा जोरों पर है। एनआईए की यह कार्रवाई जारी है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे अभियान को गोपनीय रख रही है, स्थानीय पुलिस भी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इज़हार के पंडौल स्थित सरिसव पाही घर पर सुबह 3:45 बजे पुलिस पहुंची थी। परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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मौलाना इजहार को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उसके आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक है। एटीएस की रेड के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हिरासत में लिए गए मौलाना इजहार से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हालांकि, अभी तक जांच एजेंसी की तरफ से इस रेड को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है।

यह भी कहा जा रहा है कि इस जांच में एटीएस और स्थानीय पुलिस की टीम भी शामिल है। हालांकि, यह रेड किस संबंध में की गई है? मौलाना इजहार का कनेक्शन क्या है? मौलाना इजहार से जांच टीम को क्या पता चला है? अभी इसके बारे में पुख्ता या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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