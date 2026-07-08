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बिहार के सीवान, गोपालगंज समेत दिल्ली और यूपी में NIA की रेड, कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी पर प्रहार

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना/दिल्ली
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कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी के तार पर एनआईए ने जबरदस्त प्रहार किया है। एनआईए ने बिहार, यूपी और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। रेड में संदिग्धों के ठिकानों से स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल उपकरण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

बिहार के सीवान, गोपालगंज समेत दिल्ली और यूपी में NIA की रेड, कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी पर प्रहार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी और विदेशों में युवाओं को साइबर ठग गिरोह के जाल में फंसाने के मामले में मंगलवार को बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुल छह स्थानों पर छापेमारी की। NIA के इस ताबड़तोड़ ऐक्शन से हड़कंप मच गया है बिहार में सीवान, गोपालगंज जिले के साधु चौक मोहल्ला, सारण में मशरक के पचरूखवा गांव और पूर्वी चंपारण के फेनहारा के कालूपाकड़ गांव में जांच एजेंसी ने दबिश दी। इस दौरान संदिग्धों से पूछताछ की गई। ठिकानों से स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल उपकरण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। एनआईए के अनुसार, इस मानव तस्करी और साइबर गुलामी गिरोह का सरगना आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह है, जो फरार है।

मई 2026 में एनआईए ने आनंद समेत उसके चार सहयोगियों प्रह्लाद सिंह, अभय नाथ दुबे, अभिरंजन कुमार और रोहित यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले फरवरी 2026 में अभय, अभिरंजन और रोहित को कंबोडिया से दिल्ली लौटने पर गिरफ्तार किया गया था। बिहार में जिनके यहां छापे मारे गये, वे इस मामले के आरोपियों से जुड़े बताए गए हैं। एनआईए ने मशरक के पचरूखवा गांव में निजाम अंसारी के पुत्र सदाकत अंसारी से घंटों पूछताछ की। उधर, फेनहारा के कालूपाकड़ गांव में इंजीनियर सह ट्रैवल एजेंट कलामुद्दीन से पूछताछ के बाद उसका मोबाइल आदि जब्त कर लिये।

बताया जा रहा है कि गोपालगंज, सीवान, सारण और पूर्वी चंपारण में चार ठिकानों पर छापे मारे गये। एनआईए की यह कार्रवाई उस जांच का हिस्सा थी जो फरार आरोपी आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह द्वारा चलाए जा रहे मानव तस्करी और साइबर गुलामी सिंडिकेट की गतिविधियों के बारे में की जा रही है। चारों ठिकानों पर सुबह 5 बजे एनआईए की अलग-अलग टीमों ने छापे मारे। एनआईए टीम ने गोपालगंज के साधु चौक मोहल्ले में ट्रैवल एजेंट प्रदीप सिंह के आवास को खंगाला। प्रदीप से छह घंटे तक पूछताछ भी की गई। पश्चिम चंपारण जिले के सत्यनारायण नामक युवक को वर्ष 2024 में 55 हजार रुपये लेकर प्रदीप के माध्यम से कंबोडिया भेजा गया था।

कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस आए युवक ने एनआईए में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि कंबोडिया जाने के बाद उससे जबरन साइबर ठगी से जुड़े कार्य कराए जाते थे। शिकायत के आधार पर जांच शुरू करने के क्रम में एनआईए को प्रदीप सिंह की भूमिका संदिग्ध लगी। प्रदीप ने कहा कि उन्होंने मुन्ना सिंह नामक एजेंट के माध्यम से सत्यनारायण को कंबोडिया भेजा था। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम वापस लौट गई। एनआईए ने प्रदीप सिंह को 10 जुलाई को पटना स्थित अपने दफ्तर में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

उधर, पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा थाना क्षेत्र के कालूपाकड़ गांव के वार्ड-2 में जांच एजेंसी ने इंजीनियर सह ट्रैवल एजेंट कलामुद्दीन से पूछताछ के बाद उसका मोबाइल, आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज जब्त कर लिए। कलामुद्दीन पर भारतीय युवकों को कंबोडिया समेत अन्य देशों में भेजने तथा उनके यात्रा टिकट की व्यवस्था करने वाले नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है। गोपालगंज में एक व्यक्ति से पूछताछ के दौरान कलामुद्दीन का नाम सामने आया था। एनआईए को संदेह है कि वह मानव तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क के संपर्क में था। कलामुद्दीन के मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल, संपर्कों और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसके संपर्क में और कौन-कौन लोग थे।

लैपटॉप खंगालेगी एजेंसी

सारण के मशरक थाना क्षेत्र के पचरूखवा निवासी सदाकत अंसारी के मोबाइल व लैपटॉप को एनआईए खंगालेगी। एनआईए ने छापेमारी के दौरान निजाम अंसारी के पुत्र सदाकत से कई घंटे तक पूछताछ की। सदाकत अंसारी कुछ समय पहले कंबोडिया में काम करता था। यह भी चर्चा है कि उस पर मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में केस दर्ज है। हालांकि, इस संबंध में न तो एनआईए और न ही स्थानीय पुलिस ने किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि की है।

दिल्ली में चलाता है ट्रैवल एजेंसी

कालूपाकड़ गांव निवासी मो. यासीन के पुत्र कलामुद्दीन ने मंगलुरु से पढ़ाई की है। वह पांच भाइयों में एक है। उसके पिता मो. यासीन ने बताया कि कलामुद्दीन हाल ही में घर आया है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह मंगलुरु और दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से टिकट बुकिंग का काम करता है। उसके दो भाई सऊदी अरब में ड्राइवर हैं। एक भाई कोलकाता में रहता है, जबकि एक भाई सिलाई का काम करता है।

सारण : सदाकत का लैपटॉप खंगालेगी एजेंसी

सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के पचरूखवा गांव निवासी सदाकत अंसारी के मोबाइल और लैपटॉप को एनआईए खंगालेगी। एनआईए ने मंगलवार को छापेमारी के दौरान निजाम अंसारी के पुत्र सदाकत से कई घंटे तक पूछताछ की। उससे युवकों को विदेश भेजे जाने के नेटवर्क के बारे में जानकारी ली गई। सुबह पांच बजे टीम के पहुंचते ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। सदाकत अंसारी कुछ समय पहले कंबोडिया में काम करता था। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि उस पर मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में केस दर्ज है। हालांकि, इस संबंध में न तो एनआईए और न ही स्थानीय पुलिस ने किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि की है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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