बिहार समेत देश के 5 राज्यों में NIA की रेड, आंतकी साजिश की जांच; इकबाल और निजाम के घर पहुंची टीम

सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद नूर हाशिम, और मोहम्मद निज़ाम के घर पर छापेमारी कर रही है। साथ ही घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। मो. इकबाल को पहले भी आर्म्स एक्ट में कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मो. इकबाल को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, कटिहारMon, 8 Sep 2025 11:11 AM
बिहार समेत 5 राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की रेड पड़ी है। सोमवार को एनआईए की टीम ने पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आतंकी साजिश से जुड़े केस में छापेमारी की है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अधिकारियों के मुताबिक, कुल 22 स्थानों पर छापेमारी की गई है। बिहार में आठ स्थानों, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक-एक जगह और उत्तर प्रदेश में 2 जगहों तथा जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

कटिहार जिले में सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन और दुर्गापुर पंचायत में एनआईए की टीम vs सोमवार की सुबह छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एआईए की टीम एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जबकि टीम कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। एसपी ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए कहा कि कारणों के बारे स्पष्ट रूप से तत्काल कुछ कहा नहीं जा सकता है। टेरर फंडिंग और पाक कनेक्शन भी कारण हो सकते हैं।

कटिहार में 5 लोगों को घर छापेमारी

सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद नूर हाशिम, और मोहम्मद निज़ाम के घर पर छापेमारी कर रही है। साथ ही घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। मो. इकबाल को पहले भी आर्म्स एक्ट में कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मो. इकबाल को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। वहीं एनआईए की टीम बगल के एक घर में भी जाकर वहां मौजूद परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। छापेमारी को लेकर इलाके में काफी चर्चा है। एनआईए के साथ स्थानीय पुलिस भी छापेमारी में मौजूद है।

थाना क्षेत्र के इकबाल को उनके ही घर से एनआईआई की टीम ने हिरासत में साथ लेकर गई है। इसको लेकर उनके घर के लोगों को एक लिखित नोटिस भी दिया गया है जिसकी पुष्टि उनके भाई सीएसपी संचालक वसिक ने की है। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के आधार पर घर में छापेमारी की गई है।

एंटी-नेशनल नेटवर्क से कनेक्शन की आशंका

बताया जा रहा है कि जरूरी इनपुट के आधार पर एनआईए की अलग-अलग टीमों ने छापेमारी की है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि यह छापेमारी राज्य पुलिस के सहयोग से उन लोगों के घर और ठिकानों पर की जा रही है जिनको लेकर आशंका है कि वो एंटी-नेशनल नेटवर्क से जुड़े हैं। इससे पहले इस मामले में दर्ज केस संख्या- RC-1/2025/NIA/CHE की जांच एनआई को सौंपी गई थी। मामले की संवेदनशीलता और देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला होने की वजह से गृह मंत्रालय की तरफ से इस केस की जांच एनआई को सौंपी गई थी। जम्मू कश्मीर के जंगम पट्टन जंगम पट्टन एरिया में भी आरोपियों से जुड़े लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है।

आपको बता दें कि हाल के दिनों में एनआईए ने टेरर फंडिंग, उनके भर्ती मॉड्यूल और विभिन्न जगहों पर मौजूद उनके स्लीपर सेल के खिलाफ कठोर अभियान चला रखा है। इसी तरह का ऑपरेशन कुछ समय पहले भी पूरे देश में चलाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा छापेमारी के जरिए एनआईए टेरर फंडिंग और सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं के हैंडलरों से कनेक्शन रखने वालों को बेनकाब करने की कोशिश में है।

इनपुट: ANI के साथ