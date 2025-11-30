बिहार से जुड़े दिल्ली बम ब्लास्ट के तार? मोहम्मद हादी के घर NIA की रेड; दीवार पर मेटल डिटेक्टर लगा तलाशी

संक्षेप: एनआईए की टीम में शामिल सुरक्षा बल घर के दरवाजे की दीवार फांदकर पहले अंदर गए। इसके बाद मुख्य गेट खोलकर अधिकारियों की टीम अंदर दाखिल हो गई। घर का दरवाजा खुलवाकर गृह स्वामी को एनआईए की टीम ने अपना परिचय दिया।

तो क्या अभी हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाके का कनेक्शन बिहार से जुड़ा है? दरअसल बिहार के खगड़िया जिले में अहले सुबह एनआईए की रेड के बाद यह सवाल उठने लगे हैं। पटना की एनआई की टीम ने रविवार की तड़के ज़िले के मानसी थानान्तर्गत सैदपुर गांव में सोमवार की तड़के सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर मो. हादी के घर छापेमारी की। छापेमारी के लिए आधा दर्जन अधिकारियों की टीम तड़के तीन बजे ही पहुंच गई थी। जो लगभग पांच घंटे घर मे लैपटॉप, मोबाइल आदि की जांच की। वही घर की तलाशी ली। जांच से परिजनों में हड़कंप दिखा। टीम ने दीवार में मेटल डिटेक्टर लगाकर या लगाने की भी कोशिश की है कि कोई विस्फोटक पदार्थ घर में छिपा कर रखा गया है या नहीं? जिस समय एनआईए की टीम पहुंची घर के सभी सदस्य सो रहे थे। मुख्य गेट बंद था।

