NIA को बिहार के अजमानुल्लाह और सादमान की तलाश, अल कायदा और ISIS के लिए युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहे
देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी इस वक्त बिहार के दो लोगों को आसमान-जमीन एक कर तलाश कर रही है। इन दोनों पर ही खतरनाक और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों अल कायदा और आईएसआईएस के लिए युवाओं को बरगलाने का आरोप है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को बिहार के दो लोगों की तलाश है। इन दोनों के नाम अजमानुल्लाह और सादमान है। आरोप है कि यह दोनों ही प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, अल कायदा और आईसिस जैसे आतंकी संगठनों के लिए बिहार के दो शातिर युवाओं को बरगला रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ विशाखापट्टनम में बीते 13 मई को एफआईआर दर्ज की थी। जांच में बिहार के अजमानुल्लाह खान और सादमान दिलकश का नाम सामने आया है। दोनों की तलाश तेज कर दी गई है।
एनआईए सूत्रों के अनुसार, 13 शातिर खिलाफत स्थापित करने का झांसा देकर युवाओं को अल कायदा इंडिया सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) और आईसिस से जोड़ने में जुटे हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर जिहादी कंटेंट फैलाकर भोले-भाले युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक ग्रुप के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में बिहार के अजमानुल्लाह खान और सादमान दिलकश की भूमिका प्रमुख बताई जा रही है।
दोनों सोशल मीडिया पर सक्रिय थे और युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए उकसा रहे थे। एनआईए की टीम बिहार में दोनों के ठिकानों की तलाश कर रही है। अजमानुल्लाह खान के अलावा मो. दानिश, मिर्जा सोहैल बेग, सईदा बेगम, अल हकीम शकूर, लकी अहमद, जीशान, मीर आशिफ अली, अब्दुल सलाम, शकूर खान और शेख फैजुर रहमान भी एनआईए की जांच के रडार पर हैं।ये सभी अलग-अलग राज्यों से हैं और एक ही नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। एनआईए यह पता लगा रही है कि इनका संपर्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सीरिया में बैठे हैंडलर्स से तो नहीं है।
सोशल मीडिया पेज से जुड़े युवाओं की खंगाली जा रही कुंडली
एनआईए आतंकी सामग्री वाले सोशल मीडिया पेज से जुड़े सैकड़ों युवाओं की कुंडली खंगाल रही है। जांच एजेंसी यह देख रही है कि किन-किन युवाओं ने जिहादी पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट किया है। किन लोगों ने इन ग्रुपों को ज्वाइन किया और प्राइवेट चैट में हिस्सा लिया। शक के दायरे में आए युवाओं से पूछताछ की तैयारी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की पुलिस ने बीते 23 मार्च को रहमतुल्लाह शरीफ को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में आई जानकारी के आधार पर एनआईए ने 13 मई को विशाखापटनम में एफआईआर दर्ज कर राष्ट्रीय स्तर पर इस नेटवर्क की जांच शुरू की है। एक्यूआईएस और आईसिस के नाम पर वीडियो और भड़काऊ कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे थे। युवाओं को ‘जिहाद’ के नाम पर एकजुट करने के लिए उकसाया जा रहा था।
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