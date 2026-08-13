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बिहार से बेंगलुरु तक बांग्लादेशियों को बसा रहा था शहाबुद्दीन, एनआईए खंगाल रही घुसपैठ का नेटवर्क

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
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एनआईए ने इस मामले को लेकर बीते तीन जुलाई को एक केस दर्ज किया है। इससे पहले इस मामले में बीते 27 मई को पश्चिम बंगाल के बोंगांव थाने में स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें शहाबुद्दीन मंडल और उसके 6 सहयोगियों को आरोपित बनाया गया था।

एनआईए खंगाल रही घुसपैठियों का नेटवर्क
एनआईए खंगाल रही घुसपैठ का नेटवर्क

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बोंगांव बॉर्डर से बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराने वाले शहाबुद्दीन मंडल के नेटवर्क की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। एजेंसी को संदेह है कि नेटवर्क के मास्टरमाइंड शहाबुद्दीन मंडल का नेटवर्क उत्तर बिहार में भी फैला है और यहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को बसाया गया है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में उसने अपना जाल फैलाया था।

एनआईए ने इस मामले को लेकर बीते तीन जुलाई को एक केस दर्ज किया है। इससे पहले इस मामले में बीते 27 मई को पश्चिम बंगाल के बोंगांव थाने में स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें शहाबुद्दीन मंडल और उसके 6 सहयोगियों को आरोपित बनाया गया था। आरोप है कि गिरोह ने बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ कराई। इसके बाद उन्हें बिहार, बेंगलुरु सहित देश के कई शहरों में ले जाकर बसाया गया। केंद्र सरकार ने मामले को एनआईए को जांच के लिए सौंप दिया है।

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एनआईए सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घुसपैठ के बाद कई बांग्लादेशियों को बिहार के रास्ते दूसरे राज्यों में पहुंचाया गया। एजेंसी को शक है कि उत्तर बिहार और नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी इस नेटवर्क के लोग सक्रिय हैं और फर्जी पहचान पत्र बनाकर बांग्लादेशियों को बसाया है। इसी के चलते एनआईए की टीम अब मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे सीमावर्ती जिलों में नेटवर्क खंगाल रही है। यहां संदिग्ध बस्तियों, फर्जी आधार और पैन और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।

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आरोप है कि शहाबुद्दीन का गिरोह घुसपैठ के बाद लोगों को मजदूरी और अन्य काम के बहाने बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भेजता था। बंग्लादेशियों को मेहमान या रिलेटिव बताकर वह कहीं सेट कर देता था। धीरे-धीरे मजदूरी, छोटा मोटा व्यापार या अन्य बहाने से उसे लोगों के बीच शामिल करवा देता था। उनका फर्जी आधार कार्ड भी मैनेज करके बनावा देता था। एनआईए अब पूरे चेन को तोड़ने के लिए फंडिंग, ट्रांसपोर्ट और लोकल सपोर्ट देने वालों की तलाश कर रही है।

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बंगलादेश से अवैध घुसपैठ बड़ी समस्या बन गई है। बिहार के विभिन्न हिस्सों खासकर सीमांचल के इलाकों में बंग्लादेशी नागरिक छिपकरआ जाते हैं और फिर वापस नहीं जाते हैं। वे कभी शादी तो कभी रोजगार-मजदूरी के बहाने यहीं टिकने की कोशिश करते हैं। सरकार और जांच एजेंसियां द्वारा उनकी पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर बिहार के जिलों के रास्ते घुसपैठी नेपाल में भी प्रवेश कर जाते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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