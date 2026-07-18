एनटीपीसी के सीएमडी को NHRC की नोटिस, मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों की मौत पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा

एनटीपीसी के सीएमडी और मुजफ्फरपुर के एसएसपी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजकर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मामला तीन बच्चों की मौत का है।

NHRC Notice to NTPC: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तीन बच्चों की डूबकर मौत मामले में संज्ञान लिया है। एनटीपीसी द्वारा बनाये गये ' ऐश डाइक लैगून ' (राख जमा करने वाले तालाब) में डूबने से तीन बच्चों की मौत की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनटीपीसी दिल्ली के सीएमडी तथा मुजफ्फरपुर के एसएसपी को नोटिस जारी भेजा है। आयोग ने दो हफ्ते के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बताया गया है कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी इलाके में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा बनाये गए ' ऐश डाइक लैगून ' में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। एनटीपीसी इन तालाबों में भारी मात्रा में कोयले की राख जमा करता है।

आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर लिया संज्ञान खबरों के अनुसार, उस इलाके में कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए थे। आयोग ने कहा कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए, आयोग ने एनटीपीसी और एसएसपी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 12 जुलाई 2026 को आयी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इन तालाबों में जाने से रोकने के लिए कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किया गया था।

9 जुलाई को हुआ दिल दहलाने वाला हादसा मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर परिषद क्षेत्र में तीन बच्चे 9 जुलाई की शाम को डूब गए। जहां बच्चे नासमझी के कारण नहाने चले गए थे, वह स्थान खतरनाक है। कांटी पावर स्टेशन से निकली छाई को जमा करने के लिए डाइक बनाया गया है। बगल में डैम है जहां पानी जमा होता है। एनटीपीसी की ओर से इस स्थल पर सुरक्षा का कोई ठोस प्रबंध नहीं किया गया है। डूबे हुए बच्चों को पानी से निकालकर स्थानीय लोग कांटी सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में 12 वर्षीय दीनानाथ, 11 वर्षीय आयुष कुमार और 12 वर्षीय आरव गुप्ता की मौत हो गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बच्चों के घरों में इस हादसे से मातम छा गया।