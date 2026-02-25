शेरपुर-कन्हौली छह लेन सड़क का निर्माण जल्द, NHAI ने खोला टेंडर; इन जिलों से गुजरेगी पटना रिंग रोड

पटना रिंग रोड के बनते ही शहर की यातायात व्यवस्था सुगम हो जाएगी। भारी वाहन शहर के अंदर जाने की बजाय रिंग रोड से आवागमण होगा। पटना, आरा, बक्सर, गया और वैशाली की ओर जाने वाले रास्ते आसान हो जाएंगे। यह परियोजना पटना को जाम से बड़ी राहत देगी।

पटना रिंग रोड की बड़ी परियोजना शेरपुर-कन्हौली वाली छह लेन सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए एनएचएआई द्वारा जारी टेंडर फाइनल होकर खुल चुका है। अब एजेंसी का चयन होगा और इसके बाद काम की शुरूआत हो जाएगी। शेरपुर से कन्हौली के बीच नौ किलोमीटर की सड़क बननी है। राज्य सरकार से 50 प्रतिशत राशि नहीं मिलने के कारण यह पेंच फंसा हुआ था। इसपर सहमति बनी और राशि का आवंटन हो गया। इसपर कुल 777.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आधा-आधा वहन करेगी।

एनएचएआई के अनुसार जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों के दस्तावेज सत्यापन के बाद सीधे उनके बैंक खातों में मुआवजा भेजा जाएगा।

कन्हौली के पास बनेगा जंक्शन कन्हौली के पास जंक्शन का निर्माण होगा। इसका जुड़ाव कन्हौली-रामनगर, दानापुर-बिहटा और शेरपुर-कन्हौली रोड से होगा। कन्हौली गोलंबर से जोड़ने के लिए जो रैंप बनेगा उसकी लंबाई 1.50 किमी होगी। कन्हौली से शेरपुर के बीच 11 मौजों की जमीन अधिग्रहित होगी, जिनमें मुस्तफापुर मौली, बलुआ, रसुलपुर विजयगोपाल, मिल्की, हरशंकरपुर नरहन्ना, संतर, मुस्तफापुर, हिरामनपुर, कन्हौली, पैनाल और परखोतिमपुर पैनाठी शामिल हैं।

तीन जिलों से गुजरेगी यह रिंग रोड शेरपुर-कन्हौली सड़क पटना, सारण और वैशाली तीन जिलों से होकर गुजरेगी। शेरपुर-दीघवारा के बीच गंगा पुल का निर्माण चल रहा है। यह भी शेरपुर-कन्हौली से जुड़ेगा। कन्हौली से आगे का हिस्सा बिहटा-सरमेरा रोड से जुड़ता है, जहां कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल बन चुका है। इससे भी जुड़ाव होगा। दिघवारा से बिदुपुर के बीच अब सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। 2028 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारी वाहनों का रिंग रोड से होगा आवागमन पटना रिंग रोड के बनते ही शहर की यातायात व्यवस्था सुगम हो जाएगी। भारी वाहन शहर के अंदर जाने की बजाय रिंग रोड से आवागमण होगा। पटना, आरा, बक्सर, गया और वैशाली की ओर जाने वाले रास्ते आसान हो जाएंगे। यह परियोजना पटना को जाम से बड़ी राहत देगी।