तेजस्वी यादव अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, लालू के पेट में तेल उबल रहा: अमित शाह

बेगूसराय में पटना और मुंगेर प्रमंडल के कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने संकल्प दिलाया कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि तेजस्वी अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे।

बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि एसआईआर में बांग्लादेशी और अन्य घुसपैठियों का वोट कटा तो लालू यादव के पेट में तेल उबलने लगा। लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ता ऐसी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और ऐसा बहुमत लाएंगे कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। बेगूसराय के रिफाइनरी मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते अमित शाह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर घुसपैठियों को बचाने और बिहार की जनता का हक उन्हें दिलाने की यात्रा निकाली।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदुषण से मुक्त करने के लिए बिहार में एसआईआर कराया गया। इसमें किसी भी बिहार वासी नाम नहीं कटा बल्कि, घुसपैठियों का को हटाया गया। तो घुसपैठियों का नाम कटने से लालू जी के पेट में तेल क्यों उबल रहा है। क्योंकि सबको पता है कि घुसपैठिए राहुल और लालू का वोट बैंक हैं। आज सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर जाना है कि घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएंगे। लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीबों की कोई चिंता नहीं है। लालू जी राज्य वासियों का हिस्सा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लेकिन, इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी गरीबों की चिंता नहीं करते। वे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से एक-एक घुसपैठिए को बाहर कर दिया जाएगा। बीते 11 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब सपना देखते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। राहुल गांधी माखौल उड़ाते थे। लेकिन मोदी ने शिलान्यास भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी की। यही नहीं सीतामढ़ी में 800 करोड़ की लागत से माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया है। इन कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ कर रखा था। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर से घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए। यह बात विपक्ष वालों को पच नहीं रही है।

अमित शाह ने कहा कि लालू जी ने चारा घोटाला किया। लैंड फॉर जॉब स्कैम किया। रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, बेनामी संपत्ति बनाई। कई बार जेल गए और जेल से निकलते हैं तो हाथी पर बैठकर वापस आते हैं। इतने भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगे हैं वह कभी बिहार का भला नहीं कर सकते।