Bihar Weather 27 October: अगले तीन दिन अहम, बिहार में चक्रवात तूफान अर्नब को लेकर अलर्ट; आंधी-बारिश और वज्रपात

Bihar Weather 27 October: बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अर्नब का सबसे ज्यादा असर 29 और 30 अक्टूबर को दिखेगा। इस दौरान तेज हवा, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। इस दौरान आंधी, बारिश और वज्रपात का असर रहेगा।

Bihar Weather 27 October: बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव सोमवार को चक्रवाती तूफान अर्नब में बदल गया। इसके 27 अक्टूबर तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने और अगले दिन आंध्र के तट से टकराने की आशंका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पुडुचेरी में भी सतर्कता बढ़ाई गई है।

मौसमविदों के मुताबिक 28 से 29 अक्तूबर की सुबह साढ़े आठ बजे तक पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 से 30 अक्तूबर तक चक्रवात का राज्य में ज्यादा असर रहेगा। आईएमडी के अनुसार, सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे चक्रवात बंगाल की खाड़ी के मध्य-पूर्वी और उससे सटे मध्य-पश्चिमी हिस्से में केंद्रित था। पिछले छह घंटों के दौरान यह 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा।

तीन दिन बेहद अहम आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने कहा कि अगले तीन दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी सावधानियों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

बिहार में कल से चार दिन झमाझम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग पटना ने चार दिनों तक मौसम की स्थिति के अनुसार सतर्कता बरतने की अपील की है। बिहार में इसका सबसे ज्यादा असर 29 और 30 अक्टूबर को दिखेगा। इस दौरान तेज हवा, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। मौसमविदों के मुताबिक 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर की सुबह साढ़े आठ बजे तक पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे। ज्यादातर जगहों पर आंशिक से मध्यम बारिश होगी। 29 से 30 अक्तूबर तक चक्रवात का राज्य में सबसे ज्यादा असर रहेगा। इस दौरान तेज हवा और कुछ जगहों पर भारी बारिश की स्थिति रहेगी।

रोहतास और भभुआ में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट है। 30 अक्तूबर को गोपालगंज और चंपारण में भारी बारिश का औरेंज अलर्ट है। 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक इसका असर धीरे-धीरे कम होगा। हालांकि इस दौरान भी दक्षिण बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बादलों की आवाजाही बढ़ने से अगले तीन- चार दिनों में अधिकतम तापमान में तेजी से कमी आएगी। इस बीच न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। मंगलवार की शाम तक चक्रवात के तट पर टकराने के बाद इसकी प्रबलता का और सटीक अनुमान हो सकेगा। इसके बाद मौसम विभाग द्वारा ताजा अपडेट जारी किया जाएगा। मौसमविदों ने 28 अक्तूबर से लेकर एक नवंबर तक मौसम की स्थिति पर नजर रखने की अपील की है।