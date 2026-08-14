अगले नीट एग्जाम की भी हो चुकी थी सेटिंग, 'सीबीटी' में सेंध लगाने की तैयारी; सरगना समेत 3 गिरफ्तार

डॉ रविशंकर और डॉ. उज्ज्वल राज नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र है। उनकी गिरफ्तारी पटना के जक्कनपुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विवि परीक्षा केंद्र के बाहर से हुई। रविशंक के भाई को भी ईओयू ने दबोच लिया।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को नीट यूजी 2026 धांधली और अनियमितता मामले में बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने लखीसराय के तीन केंद्रों पर हुई धांधली के मुख्य सरगना डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट, उसके सहोदर भाई अश्विनी कुमार और तीन मई को रद्द हुई नीट से जुड़े मामले के अभियुक्त डॉ. उज्ज्वल राज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह ने अगले नीट एग्जाम के लिए सेटिंग कर ली थी। इनमें डॉ रविशंकर और डॉ. उज्ज्वल राज नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र है। उनकी गिरफ्तारी पटना के जक्कनपुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विवि परीक्षा केंद्र के बाहर से हुई। दोनों एमबीबीएस अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए संचालित तीसरे वर्ष की पूरक परीक्षा में शामिल होने इस केंद्र पर पहुंचे थे।

ईओयू ने बताया कि पटना जिले के शाहजहांपुर स्थित मकसूदपुर निवासी डॉ रविशंकर उर्फ सम्राट नीट यूजी 2026 में धांधली को लेकर 21 जून को लखीसराय के कवैया और किऊल थानों में दर्ज तीन कांडों का मुख्य अभियुक्त है। इसकी पत्नी मधुप्रिया भी नीट पुनर्परीक्षा की अभ्यर्थी थी। रविशंकर पर अपनी पत्नी के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी बैठा कर परीक्षा पास कराने का भी आरोप है। वर्तमान में गर्भवती होने की वजह से उसकी गिरफ्तारी पर कोर्ट से रोक है। रविशंकर की निशानदेही पर उसके सहोदर भाई और निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव अश्विनी कुमार के पटना में रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत दो ठिकानों पर छापेमारी की गयी। इस छापेमारी में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

अभ्यर्थियों से 30 लाख तक वसूलता था रविशंकर नीट यूजी 2026 परीक्षा धांधली में गिरफ्तार डॉ रविशंकर और डॉ उज्जवल राज प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्कॉलर बिठाने के लिए अभ्यर्थियों से 12 से 30 लाख तक वसूल करता था। उनके द्वारा फॉर्म भरने के समय ही मूल अभ्यर्थी एवं स्कॉलर की सेटिंग कर दी जाती थी। इसके बाद यूआईडीएआई के कुछ प्राधिकृत आधार एजेंटों तथा कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों के सहयोग से मूल अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जाता था। इनकी फोटो मिक्सिंग करवाई जाती थी ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया को बाईपास किया जा सके। ईओयू की जांच में लखीसराय, हाजीपुर, नवादा, नालंदा आदि जिला के संलिप्त बायोमेट्रिक वेंडर्स की संलिप्तता मिली है। उनकी पहचान भी कर ली गई है।

गिरोह में डॉ की पत्नी भी शामिल ईओयू के मुताबिक डॉ रविशंकर की पत्नी मधु प्रिया एईडीओ की भी अभ्यर्थी थी। मधुप्रिया ओबीसी श्रेणी में आती हैं, जबकि संपतचक प्रखंड कार्यालय से उनका फर्जी एससी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था। ईओयू की जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने नीट काउंसलिंग में अभ्यर्थियों का एडमिशन करने के लिए उनके फर्जी आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र बनवाए। ईओयू की टीम ने अश्विनी के फ्लैट से भारी मात्रा में फर्जी रूप से तैयार आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्रों को जब्त किया है। ऐसे कई संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की गई है। जिन-जिन व्यक्तियों का एडमिट कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति तथा आय प्रमाण पत्र, ब्लैक चेक जब्त हुआ है, उन सभी को नोटिस भेज कर बुलाया जा रहा है। इस गिरोह के द्वारा एमबीबीएस परीक्षाओं में सेटिंग के प्रमाण प्राप्त हुये है। गिरोह के कई अन्य सदस्य की पहचान की गई है, जिसमें बिहार के मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल कॉलेजों के छात्र, विभिन्न जिला के बायोमेट्रिक मैन पावर सप्लायर, वेंडर तथा फर्जी आधार एवं अन्य प्रमाणक बनाने में शामिल व्यक्ति प्रमुख है। इनका सत्यापन कराया जा रहा है।

डॉ उज्ज्वल नीट यूजी 2024 में धांधली का भी आरोपी मोतिहारी के केसरिया थाना अंतर्गत दिलावरपुर निवासी डॉ उज्ज्वल पर नीट यूजी 2024 के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय में सात फर्जी स्कॉलर बैठाने का भी आरोप है। कटिहार के कोढ़ा थाना कांड दर्ज है। तीन मई 2026 को हुई नीट में धांधली में उसकी गिरफ्तारी हुई है। देशभर में अनियमितता के चलते यह परीक्षा बाद में रद्द कर दी गयी थी। पूर्णिया के मधुबनी थाने में परीक्षा धांधली से संबंधित दर्ज एक मामले में स्कॉलर बिठाने के संदेह में सीबीआई द्वारा भी उससे पूछताछ की जा चुकी है।

परीक्षा के खाली बुकलेट, एडमिट कार्ड मिले ईओयू के मुताबिक अश्विनी कुमार के पटना स्थित दोनों फ्लैट में हुई छापेमारी में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एमबीबीएस परीक्षा के कई खाली बुकलेट, एईडीओ परीक्षा, नीट परीक्षा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) आयोग की परीक्षा आदि से संबंधित कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले।

साथ ही कई अभ्यर्थियों के स्कूल का अंकपत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं टीसी भी मिला है। जांच के दौरान एसबीआई सहित कई बैंकों के 25 हस्ताक्षरित व ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जिन पर बड़ी राशियां अंकित हैं। दो लाख रुपये नकद भी बरामद हुआ। लखीसराय में गिरोह के द्वारा नीट पुनर्परीक्षा में स्कॉलरों के आवागमन हेतु अश्विनी कुमार के नाम से निबंधित टाटा हैरियर गाड़ी को भी जब्त किया गया है।

रविशंकर ने दस साल बाद मेडिकल में लिया नामांकन ईओयू के मुताबिक डॉ रविशंकर ने वर्ष 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की, लेकिन 2022 में नीट में सफल होकर पावापुरी मेडिकल कॉलेज में नामांकित हुआ। वह राजस्थान के ढोलपुर अंतर्गत निहालगंज थाने में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में धांधली से संबंधित दर्ज कांड का भी अभियुक्त है और फिलहाल जमानत पर है। एमबीबीएस की अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने के आधार पर उसने सक्षम न्यायालयों से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश पारित करा रखा था। 29 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की हवलदार की परीक्षा में बायोमेट्रिक वेंडर के सहयोग से धांधली कराने में सहयोग दिया। उसने इस दौरान नीट पुनर्परीक्षा में सफल कई अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेजों में काउंसेलिंग में फर्जी प्रमाण पत्रों से मदद की और इसके एवज में मोटी रकम वसूल की।