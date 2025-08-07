बिहार न्यूज़

केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र सौंप कर उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में अब तक 12 वृहद खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।
ए परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अन्य कई तरह की पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण होगा। इनमें यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडीटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका भी होगा।
सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अन्तर जिला स्थानान्तरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा।
दिल्ली के नेब सराय इलाके में 50 वर्षीय एक महिला की उसके अलग रह रहे पति ने हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी पति साधु के वेश में घर में आया था। मृतक महिला एक केयरटेकर के रूप में काम करती थी। घरेलू हिंसा के कारण किरण पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी।
ट्रेनों में स्थापित होने वाले मिल्क बैंक में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें खास तरह के रेफ्रिजरेटर और वार्मर शामिल होंगे। यात्री अपने बच्चों के लिए आवश्यक दूध यहां सुरक्षित रूप से रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वे इसे सही तापमान पर गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
बताया जाता है कि आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए एक जोड़े पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आनन-फानन में पंचायत बैठाकर फैसला सुना दिया गया। बुधवार की सुबह प्रेमी जोड़े के सिर के बाल मुंडवाए गए और हाथ में रस्सी बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया।
लोगों ने बताया कि महावीरी अखाड़ा के सदस्य सुगौली से चोंगा लगा वाहन पर धार्मिक गाना बजाते हुए परसा आ रहे थे। इसी दौरान चोंगा व बाजा लदे वाहन को गलत रूट से लाने की बात कहकर एक पक्ष के लोगों ने घरों की छत से पथराव शुरू कर दिया।
आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिला निबंधन कार्यालय आयकर के रडार पर हैं, जिन्होंने सूचना नहीं दी। इस क्रम में अब तक पटना और गया निबंधन कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे हो चुका है।
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल से शुरू होकर दुर्गापुर वन क्षेत्र को बचाते हुए एनएच-19 पानागढ़ व वर्द्धमान के बीच समाप्त होगा। एनएच-19 से आगे हल्दिया बंदरगाह तक एलाइनमेंट पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से तय होगा।
Bihar Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, 7, 8 और 9 अगस्त को पूरे बिहार में तेज बारिश होने की उम्मीद है। राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा होने की संभावना है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों को शराब के विरुद्ध छापेमारी एवं गिरफ्तारी में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलों में ब्रेथ एनालाइजर की संख्या की भी समीक्षा की गई है।
Bihar Flood: मनेर, दानापुर, पटना सदर, बाढ़ और मोकामा में बाढ़ का असर है। इन प्रखंडों के दर्जनों गांवों में पानी फैल रहा है, इसीलिए लोग सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 50 हजार से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है।
बिहार के समस्तीपुर जिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम और फोटो के साथ निवास प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया गया। इसमें ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड भी लगाया गया।
पटना में नेपाल से आई एक लड़की से दो दिनों तक बस के अंदर ड्राइवर रेप करता रहा। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागकर निकली और बीसैप-1 के जवानों से मदद मांगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के ड्राफ्ट (SIR ड्राफ्ट) में हटाए गए मतदाताओं के नामों की सूची बूथवार नहीं उपलब्ध कराने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को यह लिस्ट पहले ही दी जा चुकी है।