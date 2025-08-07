बिहार न्यूज़

Delhi : पति ने साधु के वेश में घर आकर की पत्नी की हथौड़े से हत्या, 10 साल से रह रहे थे अलग

दिल्ली के नेब सराय इलाके में 50 वर्षीय एक महिला की उसके अलग रह रहे पति ने हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी पति साधु के वेश में घर में आया था। मृतक महिला एक केयरटेकर के रूप में काम करती थी। घरेलू हिंसा के कारण किरण पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी।