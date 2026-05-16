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सात फेरे लेकर 7 दिन भी नहीं टिकी नई नवेली दुल्हन, पति को गच्चा देकर प्रेमी संग रफूचक्कर

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, दिनारा (सासाराम)
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शादी में सात फेरे लेने के महज 7 दिनों के बाद नई नवेली दुल्हन अपने पति को धोखा देकर फरार हो गई। उसने प्रेमी को फोन कर ससुराल बुलाया और बाइक पर बैठकर उसके साथ भाग गई। पति की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 

सात फेरे लेकर 7 दिन भी नहीं टिकी नई नवेली दुल्हन, पति को गच्चा देकर प्रेमी संग रफूचक्कर

बिहार के रोहतास जिले में नई नवेली दुल्हन के रफूचक्कर होने का रोचक मामला सामने आया है। शादी में सात फेरे लेने के 7 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन अपने पति और ससुराल वालों को गच्चा देकर प्रेमी के साथ रफूचक्कर हो गई। मामला दिनारा प्रखंड के भानस थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित पति ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुल्हन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक बीते 1 मई को हिंदू रीति-रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हुई थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा था। ससुराल वाले नई बहू के स्वागत की खुशियां मना ही रहे थे।

फिल्मी स्टाइल में प्रेमी के साथ भागी दुल्हन

शादी के सप्ताहभर बाद अचानक पूरी कहानी पलट गई। दुल्हन ने फिल्मी प्लान को अंजाम देते हुए अपने प्रेमी को फोन कर ससुराल में बुला लिया। जैसे ही प्रेमी बाइक लेकर दरवाजे पर पहुंचा, दुल्हन सात जन्मों के वादे को भुलाकर, अपने पति को छोड़ बाइक पर बैठकर फरार हो गई।

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दुल्हन पर गहने और कैश उड़ाने का आरोप

पीड़ित पति ने पत्नी के इस दुस्साहस के बाद भानस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पति और परिजन का आरोप है कि दुल्हन सिर्फ प्रेमी के साथ भागी ही नहीं है, बल्कि घर में रखे कीमती सोने-चांदी के गहने और मोटी रकम भी अपने साथ समेट ले गई है। मामला दर्ज होते ही भानस थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई।

भानस थानाध्यक्ष विजय बैठा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने फरार नई नवेली दुल्हन और उसके प्रेमी के साथ बरामद किया।

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पुलिस ने दोनों को बरामद करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक हिरासत भेजा गया। जहां न्यायालय में बयान के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नई नवेली दुल्हन के पति को छोड़ प्रेमी संग भागने की घटना से हर कोई हैरान है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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