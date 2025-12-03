शादी, विदाई और परीक्षा: विवाह मंडप से रोते निकली संजना सीधे एग्जाम देने पहुंचीं

संक्षेप: बांका की संजना शर्मा ने मंडप पर वैवाहिक रस्मों के बाद सुबह 4 बजे मायके से इमोशनल विदाई ली, सुबह 10 बजे मुंगेर पहुंचकर एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षा दी और शाम में पटना पहुंचकर ससुराल की रिसेप्शन पार्टी में मुस्कुराते हुए खड़ी हो गईं।

बांका के बाबूटोला मोहल्ले की संजना शर्मा ने अपनी लगन और हौसले से अनोखी मिसाल पेश की है। सोमवार को संजना की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्य प्रकाश शर्मा के साथ हुई। विवाह की देर रात तक चलने वाली रस्मों के बाद जहां अधिकांश दुल्हनें आराम करती हैं, वहीं संजना शर्मा ने पढ़ाई को प्राथमिकता दी। मंगलवार सुबह संजना की एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षा मुंगेर में होनी थी। सुबह 4 बजे शादी की रस्में पूरी होने के बाद संजना परीक्षा देने मंडप से सीधे मुंगेर रवाना हो गईं। सुबह 10 बजे से निर्धारित परीक्षा के लिए वह समय पर कॉलेज पहुंचीं। इस दौरान उनके पति सत्य प्रकाश शर्मा परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करते रहे। परीक्षा के बाद दोनों पटना के रूपसपुर स्थित ससुराल के लिए निकल पड़े, जहां शाम को रिसेप्शन पार्टी हुई।

मां बोलीं- हर बेटी में ऐसा ही जज्बा होना चाहिए संजना शर्मा के पिता मनोज कुमार शर्मा सार्वजनिक महाविद्यालय बांका में प्रोफेसर हैं। बेटी के हौसले से पिता गर्व से भरे हैं। उन्होंने कहा- ‘हर बेटी में ऐसा ही जज्बा होना चाहिए’। संजना की मां ललिता शर्मा भी बेटी की प्रतिबद्धता से बेहद खुश हैं। संजना शर्मा ने कहा कि पढ़ाई जीवन की प्राथमिकता है और शादी उसके सपनों को रोकने वाली नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने वाली है।