सात फेरे लिए, मांग में सिंदूर सजाया; विदाई के वक्त दुल्हन क्यों बोली- मैं ससुराल नहीं जाउंगी
रात में शादी की सभी रस्में उल्लास के माहौल में निभाई गईं। सुबह में दूल्हे को सलामी में रुपए दिए गए जिन्हें वह नहीं गिन पाया। इस पर दुल्हन ने ससुराल जाने से मना कर दिया।
मढ़ौरा, एक संवाददाता। बिहार के सारण में शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दूल्हे को खाली हाथ घट लौटना पड़ा। सात फेरे लिए जा चुके थे और दुल्हन की मांग में सिंदूर भी सज चुका था। सुबह विदाई की तैयारी थी, लेकिन विदाई (सलामी) के वक्त मिले रुपये गिनने के दौरान दूल्हे से हुई बार-बार की चूक ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ ससुराल जाने से ही इनकार कर दिया। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी बात नहीं बनी और आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई।
मामला मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार, मकेर थाना क्षेत्र के दादनपुर गांव निवासी वीरेंद्र मांझी के पुत्र राहुल कुमार की बारात बुधवार को मुबारकपुर निवासी शिवरात मांझी के घर पहुंची थी। रात में द्वारपूजा, कन्या निरीक्षण और सिंदूरदान समेत विवाह की सभी रस्में सामान्य तरीके से संपन्न हुईं। बारातियों को खाना भी खिलाया गया गुरुवार की सुबह विदाई से पहले गांव की महिलाओं ने परंपरा के अनुसार दूल्हे को सलामी के रुपये दिए। रुपये गिनने के लिए दूल्हे को दिया गया तो वह बार-बार गिनती में चूक करने लगा। कई प्रयासों के बाद भी सही हिसाब नहीं लगा पाने पर दुल्हन ने उसकी समझदारी पर सवाल उठाया और ससुराल जाने से साफ मना कर दिया।
बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा
दुल्हन का फैसला सुनकर दोनों पक्षों के लोग सकते में आ गए। काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास हुआ, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही। मामला बढ़ने पर मढ़ौरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मामले को आपसी सहमति और सामंजन से निपटाने का फैसला लिया गया। उसके बाद गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से एक-दूसरे को दिए गए उपहार वापस करने का निर्णय हुआ। इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। इसके बाद दूल्हा और बाराती बिना दुल्हन के ही वापस लौट गए।
बेटी की शादी में आने के दौरान बस हादसे में जख्मी हुए थे पिता
इस शादी से जुड़ा एक और भावुक पहलू भी है। बताया जाता है कि दुल्हन के पिता रविंद्र मांझी इसी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान से आ रहे थे, तभी लखनऊ के पास हुए बस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। संयोग से उनकी जान बच गई थी। उक्त दुल्हन मुबारकपुर निवासी शिवरात मांझी की पोती और रविंद्र मांझी की बेटी बताई जाती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें