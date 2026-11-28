रात में शादी की सभी रस्में उल्लास के माहौल में निभाई गईं। सुबह में दूल्हे को सलामी में रुपए दिए गए जिन्हें वह नहीं गिन पाया। इस पर दुल्हन ने ससुराल जाने से मना कर दिया।

मढ़ौरा, एक संवाददाता। बिहार के सारण में शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दूल्हे को खाली हाथ घट लौटना पड़ा। सात फेरे लिए जा चुके थे और दुल्हन की मांग में सिंदूर भी सज चुका था। सुबह विदाई की तैयारी थी, लेकिन विदाई (सलामी) के वक्त मिले रुपये गिनने के दौरान दूल्हे से हुई बार-बार की चूक ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ ससुराल जाने से ही इनकार कर दिया। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी बात नहीं बनी और आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई।

मामला मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार, मकेर थाना क्षेत्र के दादनपुर गांव निवासी वीरेंद्र मांझी के पुत्र राहुल कुमार की बारात बुधवार को मुबारकपुर निवासी शिवरात मांझी के घर पहुंची थी। रात में द्वारपूजा, कन्या निरीक्षण और सिंदूरदान समेत विवाह की सभी रस्में सामान्य तरीके से संपन्न हुईं। बारातियों को खाना भी खिलाया गया गुरुवार की सुबह विदाई से पहले गांव की महिलाओं ने परंपरा के अनुसार दूल्हे को सलामी के रुपये दिए। रुपये गिनने के लिए दूल्हे को दिया गया तो वह बार-बार गिनती में चूक करने लगा। कई प्रयासों के बाद भी सही हिसाब नहीं लगा पाने पर दुल्हन ने उसकी समझदारी पर सवाल उठाया और ससुराल जाने से साफ मना कर दिया।

बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा दुल्हन का फैसला सुनकर दोनों पक्षों के लोग सकते में आ गए। काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास हुआ, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही। मामला बढ़ने पर मढ़ौरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मामले को आपसी सहमति और सामंजन से निपटाने का फैसला लिया गया। उसके बाद गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से एक-दूसरे को दिए गए उपहार वापस करने का निर्णय हुआ। इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। इसके बाद दूल्हा और बाराती बिना दुल्हन के ही वापस लौट गए।