सबसे पहले नीरज फिर अनिल कुमार; बंशीधर और राहुल समेत 8 नए विधान पार्षदों ने ली शपथ
सबसे पहले जदयू के नीरज कुमार ने शपथग्रहण किया। दूसरे स्थान पर दरभंगा स्नातक सीट से निर्वाचित अनिल कुमार झा, तीसरे स्थान पर किसी से निर्वाचित एनके यादव, डॉ संजीव कुमार, सुरेश प्रसाद राय व अन्य ने शपथग्रहण किया।
बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नवनिर्वाचित आठ सदस्यों का शपथग्रहण समारोह परिषद सभागार में आयोजित किया गया। सोमवार को आयोजित इस समारोह में सभी 8 नवनिर्वाचित सदस्यों को विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय ने शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे।
सबसे पहले जदयू के नीरज कुमार ने शपथग्रहण किया। दूसरे स्थान पर दरभंगा स्नातक सीट से निर्वाचित अनिल कुमार झा, तीसरे स्थान पर किसी से निर्वाचित एनके यादव, डॉ संजीव कुमार, सुरेश प्रसाद राय व अन्य ने शपथग्रहण किया। अनिल कुमार और सुरेश राय ने मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण किया है।
विधान परिषद के प्रमुख सदस्य, पदाधिकारी एवं कर्मी भी इस मौके पर मौजूद थे। बता दें कि निर्वाचन विभाग के अनुसार 17 नवंबर को जारी गजट में प्रकाशित आठ सदस्यों में से भाजपा के 2, राजद के 2, जदयू के 1, जन सुराज पार्टी के 1 और 2 निर्दलीय सदस्य शामिल हैं।
नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का
विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। यह एक स्थायी सदन है और हर दो वर्ष पर इसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की सीट के पूर्व सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हुआ है। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हो गया है। इसके बाद वे विधान परिषद की बैठकों और विधायी कार्यों में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही अपने चुनाव क्षेत्रों के शिक्षकों, स्नातकों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे।
यह सभी हैं नवनिर्वाचित सदस्य
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
पटना : नीरज कुमार (जदयू)
दरभंगा : अनिल कुमार झा (राजद)
तिरहुत : बंशीधर ब्रजवासी (निर्दलीय)
कोसी : डॉ. एनके यादव (भाजपा)
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
पटना: डॉ. संजीव कुमार (राजद)
दरभंगा: सुरेश प्रसाद राय (जन सुराज)
तिरहुत : नरेंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा)
सारण डॉ. राहुल राज (निर्दलीय)