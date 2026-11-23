नीरज, बंशीधर और राहुल समेत आठ सदस्य लेंगे MLC पद की शपथ, 6 साल होगा कार्यकाल
नवनिर्वाचित सदस्यों को कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा राज्य सरकार के कई मंत्री समारोह में शामिल होंगे।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद् के चार स्नातक एवं चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 2026 के निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सोमवार को होगा। विधान परिषद सचिवालय ने रविवार को बताया कि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ ग्रहण किया जायेगा। कार्यक्रम विधान परिषद् उपभवन सभागार में होगा।
नवनिर्वाचित सदस्यों को कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा राज्य सरकार के कई मंत्री समारोह में शामिल होंगे। वहीं, विधान परिषद के प्रमुख सदस्य, पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहेंगे।
नवनिर्वाचित सदस्यों में भाजपा के दो और जदयू के एक सदस्य
निर्वाचन विभाग के अनुसार 17 नवंबर को जारी गजट में प्रकाशित आठ सदस्यों में से भाजपा के 2, राजद के 2, जदयू के 1, जन सुराज पार्टी के 1 और 2 निर्दलीय सदस्य शामिल हैं।
नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का
विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। यह एक स्थायी सदन है और हर दो वर्ष पर इसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की सीट के पूर्व सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हुआ है। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद वे विधान परिषद की बैठकों और विधायी कार्यों में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही अपने चुनाव क्षेत्रों के शिक्षकों, स्नातकों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
पटना : नीरज कुमार (जदयू)
दरभंगा : अनिल कुमार झा (राजद)
तिरहुत : बंशीधर ब्रजवासी (निर्दलीय)
कोसी : डॉ. एनके यादव (भाजपा)
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
पटना: डॉ. संजीव कुमार (राजद)
दरभंगा: सुरेश प्रसाद राय (जन सुराज)
तिरहुत : नरेंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा)
सारण डॉ. राहुल राज (निर्दलीय)