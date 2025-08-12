बिहार के इन 18 नगर निगमों में नए अंचलों का होगा गठन, सचिव ने DM को लिखा खत

नगर विकास एंव आवास विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि निगम का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण नगर आयुक्त विभिन्न वार्डों में संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। इसके कारण विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं।

बिहार के 18 नगर निगमों में पटना की तरह अलग-अलग अंचलों का गठन किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने इस बाबत संबंधित डेढ़ दर्जन जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नालंदा, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, गयाजी, पूर्णिया, कटिहार, सारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और सहरसा के जिलाधिकारियों से अंचल गठन का प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि निगम का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण नगर आयुक्त विभिन्न वार्डों में संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। इसके कारण विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि नगर निगम प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जाए। इसके लिए नगर निगम अंतर्गत विभिन्न अंचलों के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।