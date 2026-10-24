पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर फ्लाइट्स का नया शेड्यूल जारी, डिटेल समझ लीजिए
नए शेड्यूल में किसी नए शहर को शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल एयरपोर्ट पर रोजाना 36 जोड़ी विमानों की आवाजाही होती है। अब इसकी संख्या 40 हो जाएगी।
पटना, मुख्य संवाददाता। बिहार की राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की ओर से जाड़े के शुरुआती दौर के लिए उड़ानों का नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार 25 अक्तूबर से 30 नवंबर तक रोजाना 40 जोड़ी उड़ानों का संचालन होगा। इस दौरान छह नई उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इससे पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नये शेड्यूल से यात्रा की सुविधा में इजाफा होगा। रविवार से यह शेड्यूल लागू हो जाएगा।
नए शेड्यूल में किसी नए शहर को शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल एयरपोर्ट पर रोजाना 36 जोड़ी विमानों की आवाजाही होती है। सूत्रों के अनुसार, दिसंबर में मौसम की स्थिति को देखते हुए उड़ानों की संख्या और उनके समय का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। कहा गया है कि फ्लाइट शेड्यूल में यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अधिक से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और ससमय विमान सेवा दिए जाने की प्लानिंग की जा रही है।
मार्ग के अनुसार अन्य उड़ानों की संख्या
सेक्टर विमान
पटना-दिल्ली मार्ग 14 जोड़ी
पटना-बेंगलुरु मार्ग छह जोड़ी
पटना-कोलकाता मार्ग चार जोड़ी
पटना-मुंबई मार्ग तीन जोड़ी
पटना-हैदराबाद मार्ग तीन जोड़ी
पटना-पुणे मार्ग दो जोड़ी
चंडीगढ़, अहमदाबाद के लिए एक-एक विमान
एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, मौसम की स्थिति के अनुसार एयरलाइंस अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव कर सकती हैं। नए शेड्यूल के तहत पटना से 14 शहरों के लिए हवाई संपर्क बना रहेगा। चंडीगढ़, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ, रांची, नवी मुंबई और भोपाल के लिए एक-एक उड़ान संचालित होगी।
देर रात भी होगा विमानों का परिचालन
नए शेड्यूल के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर सुबह में पहली उड़ान दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6245 सुबह 08:00 बजे पहुंचेगी। यह विमान सुबह 08:35 बजे पटना से रवाना होगा। वहीं आखिरी उड़ान बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6123/6258 रात 11:45 बजे पहुंचेगी और रात 12:20 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। 25 अक्तूबर से स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी-0641/0647 पटना में शाम 3:40 बजे पहुंचेगी और शाम 4:20 बजे पुणे के लिए उड़ान भरेगी। उड़ानों के संचालन में इंडिगो सबसे आगे रहेगा। कंपनी की 27 जोड़ी उड़ानें संचालित होंगी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की छह, एयर इंडिया की तीन, स्पाइसजेट की दो और एलायंस एयर की दो जोड़ी उड़ानें होंगी। दिसम्बर में नया शेड्यूल मौसम की स्थिति को देखते हुए तैयार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें