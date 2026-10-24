पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर फ्लाइट्स का नया शेड्यूल जारी, डिटेल समझ लीजिए

नए शेड्यूल में किसी नए शहर को शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल एयरपोर्ट पर रोजाना 36 जोड़ी विमानों की आवाजाही होती है। अब इसकी संख्या 40 हो जाएगी।

पटना, मुख्य संवाददाता। बिहार की राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की ओर से जाड़े के शुरुआती दौर के लिए उड़ानों का नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार 25 अक्तूबर से 30 नवंबर तक रोजाना 40 जोड़ी उड़ानों का संचालन होगा। इस दौरान छह नई उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इससे पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नये शेड्यूल से यात्रा की सुविधा में इजाफा होगा। रविवार से यह शेड्यूल लागू हो जाएगा।

नए शेड्यूल में किसी नए शहर को शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल एयरपोर्ट पर रोजाना 36 जोड़ी विमानों की आवाजाही होती है। सूत्रों के अनुसार, दिसंबर में मौसम की स्थिति को देखते हुए उड़ानों की संख्या और उनके समय का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। कहा गया है कि फ्लाइट शेड्यूल में यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अधिक से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और ससमय विमान सेवा दिए जाने की प्लानिंग की जा रही है।

मार्ग के अनुसार अन्य उड़ानों की संख्या सेक्टर विमान पटना-दिल्ली मार्ग 14 जोड़ी

पटना-बेंगलुरु मार्ग छह जोड़ी

पटना-कोलकाता मार्ग चार जोड़ी

पटना-मुंबई मार्ग तीन जोड़ी

पटना-हैदराबाद मार्ग तीन जोड़ी

पटना-पुणे मार्ग दो जोड़ी

चंडीगढ़, अहमदाबाद के लिए एक-एक विमान एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, मौसम की स्थिति के अनुसार एयरलाइंस अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव कर सकती हैं। नए शेड्यूल के तहत पटना से 14 शहरों के लिए हवाई संपर्क बना रहेगा। चंडीगढ़, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ, रांची, नवी मुंबई और भोपाल के लिए एक-एक उड़ान संचालित होगी।