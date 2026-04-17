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बिहार और यूपी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी, रूट पर मंथन कर रहा रेलवे

Apr 17, 2026 10:42 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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उत्तर बिहार के लोगों को आने वाले दिनों में नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। रेलवे यूपी और बिहार के बीच नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके रूट को लेकर मंथन जारी है।

बिहार और यूपी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी, रूट पर मंथन कर रहा रेलवे

Vande Bharat Express Train: बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द शुरू की जा सकती है। इसके रूट को लेकर रेलवे के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। यह ट्रेन उत्तर बिहार के प्रमुख शहर दरभंगा से चलाए जाने की योजना है, जो विभिन्न शहरों से गुजरते हुए यूपी के वाराणसी को जोड़ेगी। नई वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए दो संभावित रूट अभी तक सामने आए हैं। पहला इसे पटना होकर चलाया जाए। दूसरा, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होकर इसका संचालन किया जाए।

रेलवे के समस्तीपुर मंडल इस सेमी हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन की तैयारी में जुटा हुआ है। मंडल के अधिकारियों ने दोनों रूटों पर परिचालन के लिए समय सारणी बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है। रेलवे के एक पदाधिकारी का कहना है कि नई वंदे भारत को दरभंगा से मुजफ्फरपुर पर रूट पर चलाए जाने की संभावना अधिक है, जो समस्तीपुर, हाजीपुर, छपरा, बलिया जैसे शहरों को जोड़ते हुए जाएगी। इस रूट पर ट्रेन के समय को लेकर चर्चा चल रही है।

दूसरा विकल्प, दरभंगा से समस्तीपुर होकर बरौनी, मोकामा, पटना होकर बनारस जाने का है। इस रूट पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, पटना रूट अधिक व्यस्त है और इस पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, तो नई वंदे भारत को इस मार्ग से चलाए जाने की संभावना कम नजर आ रही है। फिर भी रेलवे अधिकारी दोनों रूट पर टाइम टेबल बना रहे हैं। फिर उच्च अधिकारियों से विचार कर एक रूट फाइनल किया जाएगा।

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मुजफ्फरपुर को मिल सकती है तीसरी वंदे भारत

अगर दरभंगा-वाराणसी नई ट्रेन को पहले वाले रूट से मंजूरी मिलती है, तो मुजफ्फरपुर से संचालित होने वाली यह तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। इससे पहले, दो वंदे भारत मुजफ्फरपुर से चल रही हैं।

गोरखपुर से पाटलिपुत्र वंदे भारत ट्रेन का परिचालन बेतिया, बापूधाम मोतिहारी होकर मुजफ्फरपुर के रास्ते किया जा रहा है। वही दूसरी, जोगबनी से दानापुर के बीच वंदे भारत ट्रेन भी मुजफ्फरपुर होकर चलाई जा रही है। मुजफ्फरपुर को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दिया था आश्वासन

पिछले साल जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार मुजफ्फरपुर आए थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहां से बनारस के लिए एक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। बताया जा रहा है कि इसी क्रम में दरभंगा से वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की तैयारी की जा रही है।

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काशी के लिए अभी ये ट्रेनें, लेकिन मांग ज्यादा

रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार, मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन रोजाना बनारस के लिए चलती है, जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर को जोड़ते हुए जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से उत्तर बिहार के जिलों से वाराणसी तक के लिए ट्रेन की अधिक मांग है। ट्रेनों की संख्या कम होने से यात्रियों को परेशानी होती है।

अगर दरभंगा-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होता है तो बनारस का सफर कम समय में आरामदायक तरीके से पूरा हो सकेगा। साथ ही यात्रियों को अधिक सीटें भी मिलेंगी। वर्तमान में जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पवन एक्सप्रेस और जयनगर-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो मुजफ्फरपुर होकर वाराणसी तक रोजाना जाती हैं। इसके अतिरिक्त तीन और ट्रेनें हैं, जिनका परिचालन साप्ताहिक होता है।

(मुजफ्फरपुर से सोमनाथ सत्योम की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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