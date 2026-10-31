दारोगा योगेश की हत्या पत्नी गुड़िया ने करवाई? पिता के बयान पर FIR दर्ज; इंटरकास्ट लव मैरिज किया था

योगेश कुमार साह नवगछिया एसपी कार्यालय में लेखपाल का काम करता था। 24 अक्टूबर को अपने कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था। पिता ने मृतक की पत्नी पर हत्या का एफआईआर दर्ज कराया है।

नवगछिया, निज संवाददाता। भागलपुर के नवगछिया न्यू पुलिस लाइन में कार्यरत बांका जिले के बाराहाट प्रखंड स्थित नारायणपुर पंचायत अंतर्गत पत्ताडीह गांव निवासी दारोगा योगेश कुमार साह की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। नवगछिया पुलिस ने दारोगा योगेश के पिता रामकृष्ण साह के आवेदन पर गुड़िया कुमारी पर पति की हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों ने कुछ माह पहले ही इंटरकास्ट लव मैरिज किया था। योगेश की मां ने भी गुड़िया पर गंभीर आरोप लगाया है।

रामकृष्ण साह ने बताया कि उनका दारोगा पुत्र योगेश कुमार साह नवगछिया एसपी कार्यालय में लेखपाल का काम करता था। 24 अक्टूबर को सुबह सात बजे उन्हे अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया कि योगेश की मौत हो गई है। जब वह नवगछिया पुलिस लाइन आए तो देखा कि योगेश के कमरे का फाटक खुला हुआ था। योगेश का पैर चौकी में सटा हुआ मुड़ा हुआ था। स्थानीय पुलिस ने दबाव देकर योगेश के शव का परीक्षण करवाकर शव को परिवार के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि मेरे बेटे योगेश कुमार की पत्नी गुड़िया कुमारी, पिता बमबम राय, ग्राम छींट मकंदपुर, थाना अकबरनगर, जिला भागलपुर ने साजिश के तहत उनके पुत्र की हत्या करवा दी है। उन्होंने बताया कि दोनों ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। वह हमेशा योगेश पर दवाब बनाती थी। उन्होंने एसआईटी जांच कर प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करने की मांग की। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष अरविंद राय ने बताया कि नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

फंदे से लटका मिला था दारोगा योगेश का शव नवगछिया न्यू पुलिस लाइन में 24 अक्टूबर के सुबह पुलिस लाइन में कार्यरत लिपिक दारोगा योगेश कुमार का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने दारोगा की पत्नी गुड़िया कुमारी पर प्रताड़ित करने, लड़ाई झगड़ा करने की बात बताए हुए पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया था।

मां रो-रोकर कह रही थी पत्नी ने करवा दी हत्या योगेश की सौतेली मां उर्वशी देवी घटना के समय रो-रोकर बेहोश हो रहीं थी। बीच बीच में वह कह रहीं थीं कि योगेश की हत्या गुड़िया कुमारी ने करवाई है। उन्होंने कहा कि गुड़िया योगेश को टॉर्चर करती थी।