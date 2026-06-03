बिहार में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 10 दिन में लागू होगी; TRE 3 टीचर से हेडमास्टर, लाइब्रेरियन तक का होगा तबादला
बिहार में शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति इसी महीने आएगी और अगले 10 दिनों में इसे लागू भी कर दिया जाएगा। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में बीपीएससी टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षकों के साथ ही हेडमास्टर, लाइब्रेरियन समेत सभी टीचर को ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका मिलेगा।
बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे लगभग 5.80 लाख शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और लाइब्रेरियनों के लिए अच्छी खबर है। इनका ऐच्छिक तबादला इसी महीने होगा। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी अगले 10 दिनों में लागू कर दी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को यह ऐलान किया। जून के अंतिम तक महिला टीचर को उनकी पंचायत के पास वाली पंचायत में, जबकि पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के पास वाले प्रखंड के किसी विद्यालय में पोस्टिंग मिल जाएगी।
नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत राज्यभर में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरह ऐच्छिक होगा। जो शिक्षक तबादला नहीं चाहते हैं, वे अपने मौजूदा स्कूल में ही काम करते रहेंगे। उनका अनऐच्छिक तबादला नहीं किया जाएगा।
नई नियमावली को कैबिनेट मंजूरी का इंतजार
शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नियमावली तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद तत्काल ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा और शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य जून के अंत तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने का है। शिक्षकों की सुविधा के लिए इस बार म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
11 राज्यों की नीति का अध्ययन
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को बताया कि बिहार की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने से पहले देश के 11 राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन और उनकी समीक्षा की गई। इसके आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे शिक्षकों के हितों और विद्यालयों की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
जहां जरूरत, वहां पोस्टिंग
नई नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण विषयवार आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जिन स्कूलों में किसी एक विषय के शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं, वहां से उन्हें उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां उस विषय के टीचर की कमी है। इसके लिए राज्यभर में चल रही रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया 10 जून तक पूरी कर ली जाएगी।
सभी वर्ग के शिक्षकों को मिलेगा मौका
ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका राज्य भर के सभी सरकारी शिक्षकों को मिलेगा। बीपीएससी टीचर, प्रधान शिक्षक, हेडमास्टर और लाइब्रेरियन सभी के एक साथ तबादले किए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षक भी अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।