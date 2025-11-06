Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNew system going to be formed in Bihar Prashant Kishor claims after bumper voting in first phase election
बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है, पहले चरण में बंपर वोटिंग पर प्रशांत किशोर का दावा

बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है, पहले चरण में बंपर वोटिंग पर प्रशांत किशोर का दावा

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग होने के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि यह बिहार में बदलाव के संकेत है। 14 नवंबर को बिहार में इतिहास रचा जाएगा और नई व्यवस्था बनने जा रही है।

Thu, 6 Nov 2025 09:19 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग होने से सियासी पारा गर्माया हुआ है। राजनेता और राजनीतिक विश्लेषक रिकॉर्ड मतदान के अलग-अलग मायने निकालने में जुटे हुए हैं। इसी बीच, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है। पीके ने कहा कि भारी मतदान यह दिखा रहा है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है और 14 नवंबर को पूरा देश बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ देखेगा।

प्रशांत किशोर ने गुरुवार रात मीडिया से बातचीत में पहले चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम पहले से जो कहते आ रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, भारी मतदान इसका संकेत है। बता दें कि जन सुराज पार्टी ने राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि, एक-दो सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट पीछे हट गए।

बिहार चुनाव के पहले चरण में इतिहास बना, अब तक का सबसे ज्यादा मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर) को 121 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान 64.66 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश की आजादी के बाद बिहार में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है।

इससे पहले, लोकसभा चुनाव में 1998 में 64.60 प्रतिशत वोटिंग बिहार में हुई थी, वहीं विधानसभा चुनावों में आखिरी बार सर्वाधिक मतदान साल 2000 में 62.57 प्रतिशत हुआ था।

