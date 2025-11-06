बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है, पहले चरण में बंपर वोटिंग पर प्रशांत किशोर का दावा

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग होने के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि यह बिहार में बदलाव के संकेत है। 14 नवंबर को बिहार में इतिहास रचा जाएगा और नई व्यवस्था बनने जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग होने से सियासी पारा गर्माया हुआ है। राजनेता और राजनीतिक विश्लेषक रिकॉर्ड मतदान के अलग-अलग मायने निकालने में जुटे हुए हैं। इसी बीच, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है। पीके ने कहा कि भारी मतदान यह दिखा रहा है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है और 14 नवंबर को पूरा देश बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ देखेगा।

प्रशांत किशोर ने गुरुवार रात मीडिया से बातचीत में पहले चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम पहले से जो कहते आ रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, भारी मतदान इसका संकेत है। बता दें कि जन सुराज पार्टी ने राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि, एक-दो सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट पीछे हट गए।

बिहार चुनाव के पहले चरण में इतिहास बना, अब तक का सबसे ज्यादा मतदान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर) को 121 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान 64.66 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश की आजादी के बाद बिहार में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है।