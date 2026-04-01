नए नियम: 100 से अधिक लोगों के आयोजन पर देनी होगी सूचना, सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने पर ऐक्शन

खाली मैदान, सड़क किनारे खुली जगह, निजी खेत-बगीचा, अस्थायी टेंट या पार्क जैसे गैर अनुज्ञप्ति (गैर लाइसेंस) वाले स्थानों पर 100 से अधिक लोगों का कोई कार्यक्रम या आयोजन करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवस पहले पटना नगर निगम को सूचना देनी होगी

शहरी निकायों में कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल बनाने को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 एक अप्रैल से लागू होगा। यह नियम पटना नगर निगम सहित सभी निकायों के सरकारी, गैर सरकारी, घरेलू, वाणिज्यिक और गैर आवासीय प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। कचरा अलग-अलग डस्टबिन में रखना होगा। सफाईकर्मी मिश्रित कचरा नहीं लेंगे।

कचरा संग्रह करने वाले वाहनों की व्यवस्था नहीं होने पर पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हर घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को अपने परिसर में ही कचरे को चार श्रेणियों में अलग-अलग रखना होगा। स्ट्रीट वेंडरों और विक्रेताओं को भी अपने ठेले या स्टॉल पर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग ही रखना होगा और उसे केवल डोर टू डोर कचरा वाहन या निगम की ओर से चिह्नित डिपो में जमा करना होगा।

थोक कचरा उत्पादकों के लिए पंजीयन अनिवार्य वैसे संस्थान या परिसर जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। जिनका निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है या जो प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी का उपयोग करते हैं, उन्हें थोक कचरा उत्पादक माना जाएगा। बड़े होटल, अपार्टमेंट, अस्पताल, मॉल, संस्थान, बाजार और बैंक्वेट हॉल जैसे सभी थोक कचरा उत्पादकों को पटना नगर निगम के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

संस्थानों को ही गीले कचरे निपटारा करना है थोक कचरा उत्पादकों या संस्थानों को गीले कचरे का निपटारा अपने परिसर में ही करना होगा। कचरे से खाद, बायोगैस या अन्य स्वीकृत तकनीक से अपने परिसर में ही व्यवस्था करनी होगी। साथ ही चार डिब्बों वाली कचरा पृथक्करण व्यवस्था अपनानी होगी । जो पुराने संस्थान अपने परिसर में गीले कचरे के निपटान की व्यवस्था नहीं कर सकते उन्हें नगर निगम से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, जलाने, गाड़ने, नालियों या जलाशयों में डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम करेगा डस्टबिन की व्यवस्था पटना नगर निगम कचरा संग्रह वाहन में चार अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था करेगा। कचरा संग्रह गाड़ी में अलग-अलग डस्टबिन नहीं हो तो हेल्पलाइन 155304 अथवा 9264447449 पर शिकायत कर सकते हैं। हरे रंग के डस्टबीन में गीला कचरा, नीले रंग के डस्टबीन में सूखा कचरा, लाल रंग के डस्टबीन में सैनिटरी कचरा और काले रंग के डस्टबिन में विशेष देखभाल कचरा जमा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मिश्रित कचरा देगा तो सफाईकर्मी उसे लेने से मना कर सकते हैं।

किस रंग के ­डस्टबिन में कौन सा कचरा दें हरा रंग- गीला कचरा: रसोई का कचरा, फल-सब्जी के छिलके

नीला रंग- सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच आदि

लाल रंग- सेनिटरी कचरा: डायपर, सैनिटरी नैपकिन आदि

काला रंग- विशेष देखभाल कचरा: बल्ब, पेंट, दवाइयां, ई वेस्ट