बिहार के सभी शहरों में ऑटो-ई रिक्शा के नए रूट बनेंगे, अलग-अलग रंग और कोड भी

संक्षेप:

रूट के हिसाब से ऑटो और ई-रिक्शा को लाल, पीला, नीला, हरा आदि रंग और कोड भी आवंटित किया जाएगा। जिस रूट पर अनुमति दी जाएगी, अनिवार्य रूप से उसी पर संबंधित वाहनों का परिचालन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर ऑटो और ई-रिक्शा को जब्त किया जाएगा।

Jan 11, 2026 07:24 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार के सभी जिलों में शहर की सड़कों पर बेतरतीब चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा का रूट तय होगा। शहर की किस सड़क पर कितने ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन हो, परिवहन विभाग ने इसे नये सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन को नियंत्रित करेगी। वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति इस व्यवस्था की निगरानी करेगी। विभाग ने इस बाबत सूबे के सभी जिलाधिकारी व प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया है।

रूट के हिसाब से ऑटो और ई-रिक्शा को लाल, पीला, नीला, हरा आदि रंग और कोड भी आवंटित किया जाएगा। जिस रूट पर अनुमति दी जाएगी, अनिवार्य रूप से उसी पर संबंधित वाहनों का परिचालन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर ऑटो और ई-रिक्शा को जब्त किया जाएगा। साथ ही चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में अभी लगभग नौ लाख ऑटो और ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पटना सहित पूरे बिहार के शहरों में लग रहे जाम को देखते हुए परिवहन सचिव राज कुमार ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी। इसमें सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में शहर की सड़कों पर लग रहे जाम के पीछे ऑटो और ई-रिक्शा का अनियंत्रित तरीके से परिचालन को बड़ी वजह माना गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
