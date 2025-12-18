Hindustan Hindi News
पथरी के लिए 46000 और सर्जरी के लिए भी ज्यादा पैसे, आयुष्मान योजना में नई दरें लागू

संक्षेप:

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब किडनी में पथरी है तो उसके इलाज के लिए 46 हजार रुपये तक का भुगतान सरकार करेगी। पूर्व में इसके इलाज में 35 हजार रुपये दिये जाते थे। इस तरह इसमें 11 हजार वृद्धि की गई है। इसी तरह हर प्रकार की सर्जरी में इलाज की राशि में 35 प्रतिशत वृद्धि की गई है

Dec 18, 2025 09:07 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
आयुष्मान कार्ड के जरिए होने वाले इलाज पर अब आधिक राशि मिलेगी। नई दरें लागू कर दी गई हैं। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के नए निर्णय के तहत अब गॉल ब्लाडर के ऑपरेशन पर सरकार 32 हजार रुपये देगी। अब-तक यह राशि 22 हजार 800 रुपये थी। इस तरह इसमें नौ हजार 200 रुपये की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार अन्य बीमारियों के इलाज की राशि भी बढ़ायी गयी है। ताकि मरीजों को नि:शुल्क इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं हो।

बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने इस संबंध में कहा है कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत सरकार की सहमति के बाद नई दरें लागू की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब किडनी में पथरी है तो उसके इलाज के लिए 46 हजार रुपये तक का भुगतान सरकार करेगी।

पूर्व में इसके इलाज में 35 हजार रुपये दिये जाते थे। इस तरह इसमें 11 हजार वृद्धि की गई है। इसी तरह हर प्रकार की सर्जरी में इलाज की राशि में 35 प्रतिशत वृद्धि की गई है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में राशि की वृद्धि नहीं की गई है। कई मरीजों की ओर से यह बात आ रही थी कि कम राशि होने से परेशानी होती थी। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से इलाज की राशि में वृद्धि की पहल की गई।

