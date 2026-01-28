Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNew policy to regulate coaching institutes in Bihar know provisions when it will be implemented
बिहार में कोचिंग संस्थानों पर लगाम की नई नीति तैयार; जानिए क्या प्रावधान, कब होगी लागू?

बिहार में कोचिंग संस्थानों पर लगाम की नई नीति तैयार; जानिए क्या प्रावधान, कब होगी लागू?

संक्षेप:

बिहार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए नई नीति तैयार कर ली है। इसे जल्द ही नीतीश कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से इसे लागू करने की तैयारी है।

Jan 28, 2026 05:38 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में इसी साल नई कोचिंग नीति लागू होगी। शिक्षा विभाग ने कोचिंग नीति को संशोधित कर तैयार कर लिया है। इसके बाद कोचिंग नीति के ड्राफ्ट को सक्षम प्राधिकार वित्त और विधि विभाग को सहमति के लिए भेज दिया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे नीतीश कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा कि अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में अप्रैल महीने से इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही कोचिंग नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट को भेजा गया था। कैबिनेट ने कोचिंग नीति के कुछ बिंदुओं पर संशोधन का निर्देश दिया था। अब शिक्षा विभाग ने कोचिंग नीति को संशोधित कर भेज दिया है। हालांकि पहले शिक्षा विभाग की नई कोचिंग नीति को चालू शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू करने की तैयारी थी।

सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे, स्कूल के पास नहीं होगा इंस्टीट्यूट

संशोधन के बाद वर्तमान में कोचिंग नियमावली के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे। सरकारी शिक्षकों के कोचिंग में पढ़ाने की स्थिति में शिक्षा विभाग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेगा। किसी भी सरकारी स्कूल और शिक्षण संस्थान के पास कोचिंग संस्थान नहीं होना चाहिए। पुरानी नियमावली में यह प्रावधान नहीं था। स्कूल संचालन के समय कोचिंग का संचालन नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:ई शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षकों का डेटा लीक? टीचर को फोन पर मिल रही धमकी

रजिस्ट्रेशन के समय ही फीस की पूरी जानकारी देनी होगी

नई नीति में मौजूद प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो उस जिले में कोचिंग संचालन के लिए निबंधन कराने की सहमति देगा। रजिस्ट्रेशन के समय ही कोचिंग संस्थानों को सभी कोर्स के शुल्क की भी जानकारी देनी होगी। कोचिंग संस्थानों में निर्धारित फीस की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। अनाप-शनाप फीस लेने की शिकायत पर अधिकारियों की टीम से जांच कराने के बाद कार्रवाई होगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Education Department Bihar Government Nitish Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।