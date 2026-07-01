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पवन, निशांत और राजद के सुनील सिंह; बिहार विधान परिषद के नए सदस्य आज लेंगे शपथ

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar MLC Oath: बिहार के नवनिर्वाचित विधान पार्षद आज अपने पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह  शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। नए विधान पार्षदों में पवन सिंह, निशांत कुमार, अनिल ठाकुर, शिवरानी प्रजापति और ललन कुमार समेत अन्य सदस्य शपथ लेंगे। 

पवन, निशांत और राजद के सुनील सिंह; बिहार विधान परिषद के नए सदस्य आज लेंगे शपथ

Bihar MLC Oath: बिहार के लिए आज का दिन खास है। आज बिहार के नए विधान पार्षद शपथ लेंगे। पटना स्थित विधान परिषद उप भवन सभागार में शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जाने की भी उम्मीद है। बिहार विधान परिषद के उप चुनाव एवं द्विवार्षिक चुनाव, 2026 में विस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शाम में आयोजित होगा।

जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम का आयोजन विप उप भवन सभागार में शाम चार बजे होगा। मौके पर विप के सभापति अवधेश नारायण सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित दस में आठ नए चेहरे हैं। नए चेहरों में निशांत, अनिल ठाकुर, शिवरानी प्रजापति, ललन कुमार, अशरफ अंसारी, शीला पंडित एवं पवन सिंह शामिल हैं, जबकि भाजपा के संजय मयूख और राजद के सुनील सिंह पहले भी सदस्य रह चुके हैं।

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सदन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बरकरार है। जदयू सदस्यों की संख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं, राजद व कांग्रेस के एक-एक सदस्य कम हो गए हैं। लोजपा (रामविलास) के सदस्य इस सदन में पहली बार निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि बिहार विधान परिषद की नौ द्विवार्षिक सीटों और एक उपचुनाव के लिए हुए चुनाव में सभी दस उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे। इनमें नौ सदस्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और एक सदस्य राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से विधान परिषद पहुंचे हैं। निर्विरोध निर्वाचित हुए दस सदस्यों में से आठ पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, जबकि राजद के सुनील सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय मयूख तीसरी बार विधान परिषद पहुंचे हैं।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी पहली बार किसी सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद निशांत कुमार ने संवाददाताओं से कहा था कि पिताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी हैं। इस चुनाव में राजग की ओर से भाजपा के पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित, जनता दल (यूनाइटेड) के निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति तथा उपचुनाव में ललन प्रसाद और लोजपा (रामविलास) के अशरफ अंसारी निर्वाचित हुए थे। महागठबंधन की ओर से राजद के सुनील सिंह भी निर्वाचित घोषित किए गए थे।

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निर्वाचन आयोग ने 26 मई को बिहार विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव तथा एक सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इनमें वह सीट भी शामिल थी, जो पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई सीट पर भी उपचुनाव कराया गया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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