बिहार में माफिया की खैर नहीं! 1200 की नई लिस्ट बनी, सम्राट चौधरी बोले- संपत्ति जब्त होगी, जेल जाएंगे

संक्षेप: बिहार में 400 माफिया को चिह्नित करने के बाद अब 1200 की नई लिस्ट तैयार हो गई है। पटना के एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तीन तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें जमीन, शराब और बालू माफिया शामिल हैं।

बिहार में माफिया सिंडिकेट की कमर तोड़ने का पूरी तैयारी कर ली गई है। नीतीश सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि राज्य में तीन तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया शामिल है। सम्राट ने कहा कि अभी तक 400 माफिया को चिह्नित किया जा चुका है। 1200 की नई लिस्ट भी बन गई है। कोर्ट से आदेश लेकर ऐसे लोगों को पस्त करूंगा और जेल में डालने का काम करेंगे। ये बातें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कुम्हरार विधानसभा में आयोजित भव्य और विशाल 'कार्यकर्ता सम्मान समारोह' में कही। साथ ही एनडीए की प्रचंड विजय के लिए कार्यकर्ताओं का आभार तथा उन्हें धन्यवाद देते हुए अभिनंदन किया।

सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सख्त की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के दौरान भी डिप्टी सीएम ने कहा था कि राज्य में संगठित अपराध से जुड़े माफिया के खिलाफ पुलिस सख्त रहेगी। इनमें बालू, शराब से लेकर जमीन माफिया तक शामिल हैं। ऐसे 400 माफियाओं को चिह्नित कर लिया गया है, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इनमें न्यायालय से दो पर कार्रवाई की मंजूरी भी मिल चुकी है।

इसके अलावा सोशल मीडिया पर गाली-गलौज अब बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे किसी भी शख्स पर बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी। सुशासन, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल को अपनी तीन मुख्य प्राथमिकताएं बताई। जेल के अंदर से होने वाले अपराधों को लेकर भी सरकार गंभीर है। जेल में कैदियों के खाने को लेकर बेहतर सरकारी व्यवस्था है। ऐसे में बाहर से खाना ले जाने पर रोक लगेगी। डॉक्टर की सहमति पर ही इसकी मंजूरी मिलेगी। इसमें गड़बड़ी पर कार्रवाई होगी। पता लगाया जायेगा कि जेल के अंदर किस तरह मोबाइल पहुंच रहा है।