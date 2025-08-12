बिहार के 12 जिलों में नए DTO की तैनाती; 54 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

बिहार प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का तबादला किया गया है। 12 जिलों में नए डीटीओ की तैनाती की गई है। जबकि ज्ञान प्रकाश समस्तीपुर जबकि डॉ गजेंद्र कुमार सिंह सीतामढ़ी के नगर आयुक्त बने हैं।

राज्य सरकार ने मंगलवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादले में पूर्णिया में नये डीडीसी, सीतामढ़ी व समस्तीपुर में नये नगर आयुक्त जबकि 12 जिलों में नये डीटीओ की तैनाती की गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अंजनी कुमार को पूर्णिया का डीडीसी बनाया गया है। ज्ञान प्रकाश समस्तीपुर जबकि डॉ गजेंद्र कुमार सिंह सीतामढ़ी के नगर आयुक्त बने हैं।

सहरसा में सुजीत कुमार बरनवाल, पश्चिम चंपारण में रितु रानी, अरवल में अमनप्रीत सिंह, किशनगंज में दीक्षित श्वेतम, रोहतास में राकेश कुमार सिंह, नालंदा में राहुल सिन्हा, भोजपुर में अमित कुमार, जहानाबाद में अविनाश कुमार, औरंगाबाद में सुनंदा कुमारी, बेगूसराय में राजीव कुमार, सुपौल में डॉ संजीव कुमार सज्जन, सीतामढ़ी में प्रशांत कुमार और शेखपुरा में बेबी कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) के पद पर तैनात किया गया है। डीटीओ बनाये गये करीब आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारी विभिन्न अनुमंडलों में एसडीओ के पद पर तैनात थे।