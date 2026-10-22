गयाजी होकर चलेगी दिल्ली-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस से कम समय लगेगा
बिहार के गयाजी होकर नई दिल्ली और हावड़ा के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की योजना है। रेलवे की हाईलेवल बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। जल्द ही इसका रूट, किराया आदि जानकारी सामने आएगी। दिल्ली-हावड़ा रूट पर चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफर राजधानी एक्सप्रेस से कम समय में पूरा होगा।
गया जी, हिन्दुस्तान संवाददाता। देश की सबसे आधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही दिल्ली-हावड़ा रूट पर दौड़ती नजर आएगी। नई दिल्ली और हावड़ा (कोलकाता) के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन शुरू होने वाली है। इसका परिचालन गयाजी होकर किया जाएगा। ऐसे में बिहार के यात्री भी तेज और आरामदायक सफर की सुविधा ले सकेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से गयाजी होकर हावड़ा तक का सफर राजधानी एक्सप्रेस से भी कम समय में पूरा करेगी। रेलवे की इस योजना पर गयाजी से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने हर्ष जताया है।
रेल सूत्रों ने बताया कि लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर पहल की जा रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर चलाने की योजना है। दिल्ली-हावड़ा रूट देश के सबसे व्यसततम रेल मार्गों में से एक है। डीडीयू से गयाजी होकर धनबाद तक ग्रैंड कॉर्ड रेल सेक्शन है। इस पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
रेलवे की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी
खासकर झारखंड के धनबाद और बिहार के गया जिले के यात्रियों को इससे लाभ हो सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित रेलवे की उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी आई है। नई दिल्ली-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन की तारीख, ठहराव और किराये की घोषणा होना अभी बाकी है।
राजधानी से कम समय में दिल्ली और हावड़ा पहुंचाएगी वंदे भारत स्लीपर
बताया जा रहा है कि नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को इस तरह तैयार किया जाएगा, कि यह राजधानी एक्सप्रेस के मुकाबले कम समय में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा सके। इसके शुरू होने से हावड़ा, धनबाद, गयाजी और नई दिल्ली के बीच लंबी दूरी की रेल यात्रा का समय घट जाएगा और नई गति मिलेगी।
अभी चल रही वंदे भारत स्लीपर का बिहार में ठहराव नहीं
देश में अभी एक ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के कामाख्या के बीच इसका संचालन हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनवरी में इसका उद्घाटन किया था। यह ट्रेन बिहार से होकर गुजरती है, लेकिन इसका राज्य में ठहराव नहीं है। किशनगंज रेलवे स्टेशन और कटिहार के बारसोई जंक्शन पर बिना रुके ही वंदे भारत स्लीपर निकल जाती है। ऐसे में बिहार के रेल यात्रियों को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।