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गयाजी में नया डैम, बैंकॉक के लिए इंडिगो की फ्लाइट; सम्राट चौधरी कैबिनेट से 13 एजेंडों को मंजूरी

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। गयाजी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में औद्योगिक इकाइयों को पानी की सप्लाई करने के लिए एक नया डैम बनाया जाएगा। 

गयाजी में नया डैम, बैंकॉक के लिए इंडिगो की फ्लाइट; सम्राट चौधरी कैबिनेट से 13 एजेंडों को मंजूरी

बिहार के गयाजी में औद्योगिक इकाइयों को जलापूर्ति के लिए नया डैम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। सम्राट कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। गयाजी एयरपोर्ट से बैंकॉक (थाईलैंड) के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइन्स का चयन किया गया है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर और अंतरराज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर का एक नया पद भी सृजित कर दिया गया है।

सम्राट कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि गयाजी के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को जलापूर्ति के लिए 324 एकड़ में जलाशय का निर्माण किया जाएगा। 8.5 एमसीएम क्षमता का यह डैम गयाजी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बनाया जाएगा। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के साथ विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

गयाजी से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी

वहीं, सिविल विमानन विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक (थाईलैंड) के बीच नॉन-स्टॉप हवाई सेवा शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चयन किया गया है। सरकार ने मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) की एकल निविदा को नामांकन के आधार पर मंजूरी देते हुए व्यवहार्यता अंतर निधि के तहत अधिकतम 12 माह के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की है।

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बॉर्डर सुरक्षा के लिए आईजी की तैनात

राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आसूचना तंत्र को विकसित करने के उद्देश्य से विशेष शाखा के तहत पुलिस महानिरीक्षक, बॉर्डर (आईजी बॉर्डर) के एक नए पद के सृजन को स्वीकृति दे दी है।

युवा पेशेवर चयन नीति को मंजूरी

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी व विशेषज्ञ सेवाओं के लिए “युवा पेशेवर चयन नीति-2026” को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के लागू होने से विभाग और उससे जुड़े संस्थानों को प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

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नालंदा और कैमूर में नए उद्योग

उद्योग विभाग ने नालंदा और कैमूर जिलों में 161.63 करोड़ के कुल निजी पूंजी निवेश वाली दो बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिससे राज्य में 278 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नालंदा में राइस मिल और कैमूर में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। वहीं, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 747.97 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दी गई है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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