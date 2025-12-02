Hindustan Hindi News
New bridge equivalent to Sri Krishna Setu approved connectivity in North and South Bihar will increase
श्रीकृष्ण सेतु के बराबर नए पुल को मंजूरी, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

श्रीकृष्ण सेतु के बराबर नए पुल को मंजूरी, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

संक्षेप:

बिहार के मुंगेर जिले में श्रीकृष्ण सेतु के समानांतर नए पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इसका निर्माण 5 साल में पूरा किया जाएगा। इसके बाद मुंगेर और जमालपुर के बीच नई रेल लाइन मिल जाएगी, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

Tue, 2 Dec 2025 05:39 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, इम्तेयाज आलम, जमालपुर (मुंगेर)
जमालपुर, मुंगेर सहित बेगूसराय और खगड़िया के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब मुंगेर के लोगों को ट्रेनों की कमी नहीं खलेगी, वहीं उत्तर बिहार को बिहार एवं झारखंड के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से से सीधा जोड़ा जाएगा, ताकि मुंगेर जिले से व्यापार को बढ़ावा मिल सके और कनेक्टिविटी की सहूलियत और बढ़ सके। रेल मंत्रालय ने श्रीकृष्ण सेतु के समानांतर एक नए रेल पुल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।

इसके साथ ही मुंगेर-जमालपुर के बीच दूसरी रेल लाइन बिछाने व बाइपास निर्माण का लक्ष्य जुलाई, 2030 तक पूरा कर लेना है। इसकी घोषणा 28 नवंबर को 103वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) अंडर पीएम गतिशक्ति यूनिट के साथ रेल मंत्रालय की बैठक में लिया। इस बैठक में मुंगेर के अलावा तीन अन्य परियोजनाओं पर मुहर लगायी गयी है।

15 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में खर्च होंगे 1890 करोड़ :

रेल मंत्रालय ने बिहार में पूर्वी एवं पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत जमालपुर-मुंगेर-खगड़िया डबल रेल लाइन के निर्माण, गंगा नदी पर नए पुल तथा जमालपुर एवॉइडिंग लाइन के निर्माण में करीब 1890 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसमें जमालपुर से मुंगेर और खगड़िया दिशा से उमेश नगर तक लाइन डबल होगी।

मुंगेर का दूसरा रेलब्रिज कई जिलों को जोड़ेगा :

मुंगेर रेलब्रिज चालू हुए 9 साल बीत गए। इस बीच जमालपुर, भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया के लिए जहां 5 से 6 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन दूसरा रेलब्रिज चालू होने, जमालपुर-मुंगेर डबलिंग और मुंगेर से रतनपुर बाइपास निर्माण के बाद मालगाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। जबकि जमालपुर से मुंगेर, भागलपुर से मुंगेर और बेगूसराय एवं खगड़िया से मुंगेर रेलखंड पर कई एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकेगा।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

यह कॉरिडोर मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय के घनी आबादी वाले गंगा मैदानी क्षेत्रों से गुजरता है। नया एलाइनमेंट कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। जैसे आईटीसी, सीताकुंड औद्योगिक क्षेत्र, ऑर्डनेंस गन फैक्ट्री, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, भागलपुर मेगा हैंडलूम क्लस्टर, कहलगांव एवं बरौनी तापीय विद्युत स्टेशन आदि को जोड़ते हुए यह एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट होगा।

पूर्व रेलवे के सीपीआरओ वेद प्रकाश ने बताया कि यह परियोजना तेज, सुरक्षित और निर्बाध रेल संपर्क उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। साथ ही यह औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक बनकर परिवहन लागत कम करेगी तथा भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी। विशेषकर लोडिंग-अनलोडिंग सुविधाओं, औद्योगिक क्षेत्रों और रेलवे यार्डों में ट्रेनों एवं मालगाड़ियों का परिचालन हाई स्पीड से की जा सकेगी।

(जमालपुर से इम्तेयाज आलम की रिपोर्ट)

