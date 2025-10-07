गर्दन झुकाकर मोबाइल या लैपटॉप चलाने से सर्वाइकल का खतरा, 15 साल के बच्चे भी मरीज

मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसे गैजेट्स को लगातार सिर झुकाकर देखने से गर्दन पर करीब 27 किलोग्राम वजन बराबर भार आता है। लंबे समय तक ऐसा करने पर किसी को भी सर्वाइकल की बीमारी हो सकती है।

जिस समय आप गर्दन झुकाकर मोबाइल फोन देखते हैं, उस वक्त शरीर के नाजुक हिस्से गर्दन पर 27 किलोग्राम बराबर वजन का भार पड़ता है। गर्दन इतना वजन झेल नहीं सकती है। इससे सर्वाइकल की बीमारी शुरू हो सकती है। धीरे-धीरे यह कमर तक पहुंचती है। पीएमसीएच के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर गुंजन ने रविवार को हिन्दुस्तान के ‘डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम’ में यह बातें फोन पर मरीजों के सवाल के जवाब में कहीं। डॉक्टर ने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य वैसे साधन, जिनका उपयोग करते समय ज्यादा देर तक गर्दन को झुकाये रखते हैं, उससे सर्वाइकल हो सकता है। सर्वाइकल के मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। पहले यह बीमारी 50 से 60 वर्ष की उम्र में हुआ करती थी, लेकिन अब 15 से 20 वर्ष की उम्र में भी फैल रही है।

डॉ. गुंजन ने बताया कि ठंड का मौसम आने वाला है। लकवा के केस में अभी से ही बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष तौर पर सर्तक और सजग रहना है। ब्लड प्रेशर के मरीज दवा नियमित तौर पर लेते रहें। अब तक जो भी लकवा केस आए हैं, उसमें कई ऐसे थे, जिन्होने कुछ दिनों से दवा छोड़ रखी थी। नहाने के पानी का तापमान सामान्य रहे। नहाते समय पानी पहले शरीर पर डालें, सिर पर बाद में। किसी को चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी नजर आने लगे, किसी हाथ या पैर में असामान्य कमजोरी महसूस हो, या बोली अस्पष्ट व विचलित हो जाए तो यह लकवे के संभावित संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अस्पताल जाना चाहिए।

लकवा की पहचान ऐसे करें अचानक संतुलन बिगड़ गया है या चक्कर आ रहा है। एक या दोनों आंखों से देखने में कठिनाई हो रही है। चेहरा एक ओर झुक गया है या असामान्यता दिखाई दे रही है। एक हाथ कमजोर हो गया है, गिर रहा है या उठ नहीं पा रहा है। बोलने में कठिनाई हो रही है या भाषा अस्पष्ट हो रही है। ऐसा हो रहा है तो तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।

बक्सर से गोपाल का सवाल: सिरदर्द रहता है। कभी-कभी तो बहुत तेज दर्द होता है।

जवाब: 10 में से आठ सिर दर्द प्राइमरी हेडेक होता है। जैसा लक्षण बता रहे हैं, उसके हिसाब से एक बार विशेषज्ञ चिकित्सक से दिखाएं। दर्द महीने में दो बार होता है तो सलाह जरूर लें।

पटना से गोरखनाथ का सवाल: करीब 5 माह से पैर के नस में दर्द रहता है।

जवाब: नस में दर्द है और लंबे समय से है तो बिना देरी विशेषज्ञ से दिखला लें। फिजियोथेरेपी से मदद मिल सकती है। इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।

आरा से शंभू का सवाल: हल्का चक्कर आता है। लगता है जैसे सिर घूम रहा है।

जवाब: पहले बीपी की जांच कराएं। जैसा लक्षण बताया गया है उसके हिसाब से चिकित्सक से दिखला लें। पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होने दें। अगर लेटे हुए हैं तो पहले करवट लें फिर आराम से उठें।

मुजफ्फरपुर से अंजु का सवाल: पहले एक बार ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब भी सिर में दर्द रहता है।

जवाब: लकवा के बाद भी सिर में दर्द रहता है। इसके अलावा मानसिक तनाव से सिर दर्द होता है। आप एक बार चिकित्सक से जरूर दिखा लें।

सीवान से सुशांत का सवाल: गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। गर्दन घुमाने में भी दिक्कत है।