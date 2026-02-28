बिहार में बिछेगा पुलों का जाल; चार नदियों पर 12 और नए ब्रिज बनेंगे, इतनी हो जाएगी संख्या

प्रदेश में गंगा नदी समेत गंगा, सोन, कोसी और गंडक पर 51 पुल बनाए जा रहे हैं। 25 चालू, 14 निर्माणाधीन और 12 प्रस्तावित हैं। गंगा पर सबसे अधिक परियोजनाएं हैं, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आवागमन का समय घटेगा।

प्रदेशवासियों को कम समय में एक से दूसरे स्थान तक आने-जाने की सुविधा के लिए सरकार ने वृहद स्तर पर बड़े पुलों का निर्माण करने की योजना बनाई है। इसके तहत मात्र चार नदियों गंगा, सोन, कोसी और गंडक पर ही 51 पुलों की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसमें 25 पुल अभी चालू हैं तो 14 पुलों पर काम चल रहा है। वहीं निकट भविष्य में 12 पुलों का निर्माण शुरू होने वाला है। इसमें सबसे अधिक पुल गंगा पर होंगे। पथ निर्माण विभाग के अनुसार राज्य में अभी गंगा पर आठ पुल चालू हैं। जबकि आठ का निर्माण चल रहा है।

इन पुलों का निर्माण जारी जिन पुलों का काम चल रहा है, उनमें दिघवाड़ा-शेरपुर छह लेन, जेपी सेतु के समानांतर छह लेन, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर चार लेन, कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन, बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन, अगुवानी घाट-सुल्तानगंज चार लेन, विक्रमशिला सेतु के समानांतर चार लेन औ साहेबगंज-मनिहारी के बीच चार लेन पुल शामिल हैं। गंगा नदी पर तीन और पुल प्रस्तावित हैं। इनमें बक्सर में मौजूदा पुल के समानांतर तीन लेन, रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे में मटिहानी-शाम्हो के बीच छह लेन और कहलगांव में गंगा नदी पर चार लेन का पुल बनना है।

सोन नदी इस नदी पर अभी पांच पुल चालू हैं। पंडुका में दो लेन पुल का काम चल रहा है। जबकि दो पुल वाराणसी-रांची-कोलकाता के बीच और पटना-आरा-सासाराम के मार्ग में बनना है। इन पर जल्द काम शुरू होगा।

गंडक नदी गंडक नदी पर सात पुल अभी चालू हैं। जबकि हाजीपुर में चार लेन, एनएच 139 डब्ल्यू आमस-दरभंगा के मार्गरेखन पर कोन्हरवाघाट में चार लेन और डुमरियाघाट में वर्तमान पुल के समानांतर दो लेन पुल बन रहा है। पश्चिमी चम्पारण के वाल्मीकि टाईगर रिजर्व बाइपास पर चार लेन और पतजिरवा में एनएच 727ए के मार्गरेखन पर चार लेन, गोरखपुर-सिलीगुड़ी के मार्गरेखन पर छह लेन और रामजानकी मार्ग पर सत्तरघाट में चार लेन पुल का काम जल्द ही शुरू होगा।

कोसी नदी कोसी नदी पर अभी पांच पुल चालू हैं। जबकि भेजा-बकौर में एनएचच 527ए व फुलौत में एनएच 106 के मार्गरेखन पर बिहपुर के समीप पुल का निर्माण चल रहा है। वहीं गोरखपुर-सिलीगुड़ी मार्ग पर छह लेन, पटना-पूर्णिया के बीच सिमरी-बख्तियारपुर के पास छह लेन पुल और कुरसेला में अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाना है जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा।