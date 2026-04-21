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नेताओं के कमरे में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं... पप्पू यादव के बयान पर बवाल, महिला आयोग से नोटिस

Apr 21, 2026 05:30 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बिना 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर आपत्ति जताते हुए सांसद को नोटिस भेज दिया है। 

नेताओं के कमरे में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं... पप्पू यादव के बयान पर बवाल, महिला आयोग से नोटिस

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सांसद ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बिना 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने सांसद को नोटिस भेजकर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

सांसद पप्पू यादव ने घर से लेकर दफ्तर और सदन तक महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का मामला उठाया। उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत में दावा किया कि महिलाओं के साथ शोषण करने में राजनेता सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से लेकर भारत तक के नेताओं की महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि है। उनके यह बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सांसद ने कहा, “नेताओं के रूम (कमरे) में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। भारत को नोचने की एक गलत संस्कृति बन गई है। स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस, सब जगह बेटियों और महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। घरेलू हिंसा के जरिए भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।”

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महिला आयोग ने पप्पू यादव से पूछा- क्यों ना आपकी सांसदी रद्द कर दी जाए

राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया सांसद के इस बयान को घृणित करार दिया। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन अप्सरा ने पप्पू यादव को भेजे नोटिस में कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में पप्पू यादव द्वारा कहा गया कि राजनीति में कार्य कर रहीं महिलाएं किसी न किसी राजनेता के साथ बेड शेयर करते ही आती हैं। यह महिलाओं के आत्मसम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है।

इस पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनसे जवाब मांगा गया है। आयोग ने सांसद से पूछा है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और क्यों ना उनकी सांसदी रद्द करने के लिए लोकसभा स्पीकर से अनुशंसा की जाए।

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पप्पू यादव ने संसद में कहा था- सबसे ज्यादा पोर्न नेता देखते हैं

पिछले दिनों संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान पप्पू यादव ने दावा किया था कि महिलाओं के साथ शोषण करने में नेता पहले नंबर पर आते हैं। उन्होंने यह तक कहा था कि गूगल पर सबसे ज्यादा पोर्न नेता ही देखते हैं। उनका यह बयान भी खूब चर्चा का विषय बना था।

पप्पू यादव ने लोकसभा में 16 अप्रैल को कहा था कि महिलाओं के साथ यौन शोषण में नेता सबसे आगे हैं। उनके बाद बाबा और अफसर आते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा था कि अब तक 700 से ज्यादा सांसदों पर यौन शोषण का आरोप लग चुका है और 155 से ज्यादा चार्जशीटेड हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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