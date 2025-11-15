Hindustan Hindi News
Bihar News: Nepotism rampant in Bihar elections sons and daughters in law, daughters and sons in law wives and sisters in law won
बिहार चुनाव में खूब चला परिवारवाद; बेटा-बहू, बेटी-दामाद, पत्नी और समधन भी जीते

संक्षेप: Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में परिवावाद भी हावी रहा। बड़े और दिग्गज नेताओं ने बेटा, बेटी, बहू, दामाद से लेकर पति-पत्नी और समधन तक चुनावी मैदान में कूदे। जिनमें को किसी को हार तो किसी को जीत नसीब हुई

Sat, 15 Nov 2025 06:15 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में परिवारवाद भी खूब चला है। सभी दलों के बड़े नेताओं के बेटा-बेटी, बहू-दामाद. पत्नी, समधन से लेकर रिश्तेदार तक चुनाव लड़े हैं। जिसमें कई जीते, तो कई हारे। परिवारवाद को लेकर कोई दल किसी से पीछे नहीं दिखा। फिर चाहे वो एनडीए के दल हो, या फिर महागबंधन के सहयोगी हो। सबसे ज्यादा जीतनराम मांझी के रिश्तेदार जीत दर्ज करने में आगे रहे। उनकी बहू, समधन और दामाद तीनों ने जीत दर्ज की।

इमामगंज की सीट से बहू दीपा मांझी जीती, बाराचट्टी सीट से समधन ज्योति देवी जीती, सिकंदरा की जीत से मांझी के दामाद प्रफुल्ल कुमार 23000 से ज्यादा वोटों से जीते। इसके अलावा रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता ने सासाराम से जीत दर्ज की। जदयू की बात करें तो बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर नबीनगर से जीत दर्ज करने में सफल रहे। मां लवली आनंद शिवहर से जदयू सांसद हैं।

घोसी से पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज 11929 वोटों से जीते हैं। पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने नवादा से जीती हैं। हरलाखी से पूर्व विधायक बसंत कुशवाहा के बेटे सुधांशु शेखर 36236 वोटों से जीते हैं। लौकहा सीट पर पूर्व मंत्री हरि शाह के बेटे सतीश शाह की भी विजय हुई है।

बीजेपी के टिकट पर गौरा बौड़ाम की सीट से सुजीत सिंह की जीत हुई है, उनकी पत्नी स्वर्णा सिंह पहले से विधायक हैं। पूर्व सासंद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद औराई से 57206 वोटों से जीती। तारापुर सीट से शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी 45843 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। पांच बार के विधायक अंबिका शरण सिंह के बेटे राघवेंद्र प्रताप सिंह बरहरा सीट से 14403 वोटों से जीत गए हैं।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से 50 हजार से ज्यादा वोटों से जीते हैं। जमुई सीट से श्रेयसी सिंह54498 वोटों से जीत गई हैं। उनके पिता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इसके अलावा रघुनाथपुर से बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने जीत दर्ज की है।

बात अगर आरजेडी के यादव परिवार की करें तो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत गए हैं। लेकिन पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप हार गए हैं वे तीसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा लालगंज सीट से पूर्व विधायक और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को भी हार का सामना करना पड़ा है। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के बेटे आनंद सिंह रामगढ़ की सीट से हारे हैं। वे भी तीसरे नंबर रहे।

राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी शाहपुर सीट से हार गए। परबत्ता से दिवंगत आरएन सिंह के पुत्र डॉ. संजीव सिंह को भी हार नसीब हुई है। वे जदयू छोड़ राजद में शामिल हुए थे। परिहार सीट से राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे भी हार गईं। पूर्व मंत्री तुलसी मेहता के पुत्र आलोक मेहता उजियारपुर सीट से जीते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सतीश सिंह राजद के टिकट पर चेरिया बरियारपुर सीट से लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जदयू के अभिषेक आनंद ने 4 हजार से ज्यादा वोटों से हरा दिया।

इससे अलावा मोकामा की हाई प्रोफाइल सीट से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी की हार हुई है। जदयू के अनंत सिंह ने जेल से चुनाव जीत लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ के पुत्र फराज फातमी केवटी से हार गए। वहीं चिराग पासवान भांजे सीमांत की गड़खा सीट से हार हुी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह की अस्थावां सीट से हार हुई है। वो जन सुराज के टिकट पर लड़ी थीं। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो परिवार की सियासी विरासत बचाने उतरे थे, जिसमें कईयों को जीत मिली, तो कईयों को हार का सामना करना पड़ा।