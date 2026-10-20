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चाचा के प्यार में पड़ गई भतीजे की पत्नी, पति को लगी भनक तो हुआ खून-खराबा; पटना में मर्डर

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम
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पटना में लव अफेयर के चक्कर में चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ललन की पत्नी ने कहा है कि उनके पति का मृतक दीपक की पत्नी से अवैध संबंध था। दीपक को यह बात पता चल गई थी और दोनों के बीच इसे लेकर अक्सर झगड़ा होता था।

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पटना में सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया गया है। (सांकेतिक तस्वीर)

पटना में दशहरे के दिन मर्डर जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के फुलवारशरीफ में एक लव ट्राएंगल में चाचा ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि आऱोपी चाचा का अपने भतीजे की पत्नी से लव अफेयर चल रहा था और इस अवैध संबंध का विरोध करने पर यह वारदात हुई है। मृतक की पहचान 30 साल के दीपक कुमार के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक, दीपक को मंगलवार की सुबह करीब 7 गोलियां भारी गई हैं। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चाचा ललन शर्मा फरार है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात बभनपुरा गांव की है। ललन शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बिल्डर है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि दीपक कुमार एक जुर्म के सिलसिले में करीब 4 साल तक जेल में रहा था। इसी दौरान ललन औऱ दीपक की पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। जेल से बाहर आने के बाद दीपक इस बात का विरोध करता था।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ललन की पत्नी ने कहा है कि उनके पति का मृतक दीपक की पत्नी से अवैध संबंध था। दीपक को यह बात पता चल गई थी और दोनों के बीच इसे लेकर अक्सर झगड़ा होता था। ललन की पत्नी के मुताबिक, दीपक ललन को मारना चाहता था लेकिन मौका पाकर ललन ने दीपक को गोली मार दी।

इधर मृतक दीपक के पिता विनध्याचल शर्मा का कहना है कि ललन का उनके बहू के साथ अवैध संबंध था। बहू के मायके में ललन ने उसकने लिए जमीन खरीदकर घर भी बनाया था। विन्ध्याचल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि वो सुबह घर पर नहीं थे और जब घर लौटे तब उन्हें बेटे की हत्या की जानकारी मिली।

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इधर इस हत्याकांड को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ललन और दीपक के बीच पहले से जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने के बाद दीपक को पिस्टल से गोली मार दी गई। इधऱ इस हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी और उनकी बेटी से पूछताछ की है। मामले की तफ्तीश जारी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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