चाचा के प्यार में पड़ गई भतीजे की पत्नी, पति को लगी भनक तो हुआ खून-खराबा; पटना में मर्डर

पटना में लव अफेयर के चक्कर में चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ललन की पत्नी ने कहा है कि उनके पति का मृतक दीपक की पत्नी से अवैध संबंध था। दीपक को यह बात पता चल गई थी और दोनों के बीच इसे लेकर अक्सर झगड़ा होता था।

पटना में दशहरे के दिन मर्डर जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के फुलवारशरीफ में एक लव ट्राएंगल में चाचा ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि आऱोपी चाचा का अपने भतीजे की पत्नी से लव अफेयर चल रहा था और इस अवैध संबंध का विरोध करने पर यह वारदात हुई है। मृतक की पहचान 30 साल के दीपक कुमार के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक, दीपक को मंगलवार की सुबह करीब 7 गोलियां भारी गई हैं। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चाचा ललन शर्मा फरार है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात बभनपुरा गांव की है। ललन शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बिल्डर है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि दीपक कुमार एक जुर्म के सिलसिले में करीब 4 साल तक जेल में रहा था। इसी दौरान ललन औऱ दीपक की पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। जेल से बाहर आने के बाद दीपक इस बात का विरोध करता था।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ललन की पत्नी ने कहा है कि उनके पति का मृतक दीपक की पत्नी से अवैध संबंध था। दीपक को यह बात पता चल गई थी और दोनों के बीच इसे लेकर अक्सर झगड़ा होता था। ललन की पत्नी के मुताबिक, दीपक ललन को मारना चाहता था लेकिन मौका पाकर ललन ने दीपक को गोली मार दी।

इधर मृतक दीपक के पिता विनध्याचल शर्मा का कहना है कि ललन का उनके बहू के साथ अवैध संबंध था। बहू के मायके में ललन ने उसकने लिए जमीन खरीदकर घर भी बनाया था। विन्ध्याचल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि वो सुबह घर पर नहीं थे और जब घर लौटे तब उन्हें बेटे की हत्या की जानकारी मिली।